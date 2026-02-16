Paperino riaccende la festa | dopo sei anni torna il Carnevale tra carri arte e memoria locale

Il Carnevale di Paperino torna a vivere il 15 febbraio 2026, dopo sei anni di silenzio, a causa dei limiti imposti dalla pandemia. La frazione di Prato si anima di nuovo con carri decorati, musica e allegria, attirando residenti e visitatori da tutta la regione. Quest’anno, i gruppi locali hanno preparato sfilate più grandi e dettagliate rispetto al passato, portando in strada figure colorate e maschere tradizionali.

Paperino Rinasce a Colori: Un Carnevale Dopo Sei Anni di Attesa. Paperino, frazione del comune di Prato, ha ritrovato il colore e la gioia del suo Carnevale il 15 febbraio 2026, dopo un’interruzione di sei anni. L’evento, giunto alla 49ª edizione, ha richiamato famiglie, bambini e un’ampia partecipazione di cittadini, segnando un ritorno alla normalità e un rinnovato senso di comunità. La manifestazione, resa possibile dall’impegno di numerosi volontari, ha rappresentato un momento di aggregazione e socialità per l’intera frazione e non solo. Un’Ondata di Entusiasmo e Creatività. Un’ondata di entusiasmo ha invaso le vie di Paperino, favorita anche da una giornata di sole che ha incoraggiato la partecipazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Carnevale Strianese torna dopo tre anni di stop forzato.

A Striano torna il Carnevale, e con lui quattro giorni di festa.

