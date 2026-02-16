Paperino riaccende la festa | dopo sei anni torna il Carnevale tra carri arte e memoria locale
Il Carnevale di Paperino torna a vivere il 15 febbraio 2026, dopo sei anni di silenzio, a causa dei limiti imposti dalla pandemia. La frazione di Prato si anima di nuovo con carri decorati, musica e allegria, attirando residenti e visitatori da tutta la regione. Quest’anno, i gruppi locali hanno preparato sfilate più grandi e dettagliate rispetto al passato, portando in strada figure colorate e maschere tradizionali.
Paperino Rinasce a Colori: Un Carnevale Dopo Sei Anni di Attesa. Paperino, frazione del comune di Prato, ha ritrovato il colore e la gioia del suo Carnevale il 15 febbraio 2026, dopo un’interruzione di sei anni. L’evento, giunto alla 49ª edizione, ha richiamato famiglie, bambini e un’ampia partecipazione di cittadini, segnando un ritorno alla normalità e un rinnovato senso di comunità. La manifestazione, resa possibile dall’impegno di numerosi volontari, ha rappresentato un momento di aggregazione e socialità per l’intera frazione e non solo. Un’Ondata di Entusiasmo e Creatività. Un’ondata di entusiasmo ha invaso le vie di Paperino, favorita anche da una giornata di sole che ha incoraggiato la partecipazione.🔗 Leggi su Ameve.eu
Torna il Carnevale Strianese: quattro giorni di festa tra carri, musica e spettacoli
Il Carnevale Strianese torna dopo tre anni di stop forzato.
Carnevale Strianese, quattro giorni di festa: torna la 42ª edizione tra carri, musica e spettacoli
A Striano torna il Carnevale, e con lui quattro giorni di festa.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Carnevale di Paperino, che festa. Quasi mezzo secolo di storia: Vince la gioia di stare assiemeLa scelta dei temi, la costruzione dei carri, il profumo della cartapesta: importante momento di socializzazione. Guasti: Le persone si conoscono, si scambiano idee. E’ un modo per non diventare una ... msn.com
Carnevale di Paperino. La sfilata è un successo. Bambini protagonistiErano sei anni che non si svolgeva la classica parata. Apprezzati i carri, in particolare l’omaggio a Nuti. Domenica altro appuntamento, anche a Iolo . msn.com