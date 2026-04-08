Dopo undici anni, il chitarrista Andy McKee torna a esibirsi al Six Bars Jail, locale noto per le sue serate musicali. È considerato uno dei chitarristi più apprezzati e innovativi nel panorama musicale. La sua presenza al locale è attesa da molti appassionati, che potranno ascoltare le sue esecuzioni dal vivo. La data dell’evento è stata comunicata ufficialmente e attirerà certamente un pubblico numeroso.

Torna a esibirsi al Six Bars Jail Andy McKee, uno dei più popolari ed innovativi chitarristi in circolazione. Il folk club di via delle Masse aveva già ospitato per due sere di fila (entrambi sold out) il musicista americano nel 2015, in occasione del suo primissimo tour italiano. A distanza di 11 anni, venerdì alle 21 si rinnova il piacere di vederlo di nuovo protagonista a Serpiolle anche perché, nel frattempo, questo grande musicista originario del Kansas di strada ne ha fatta tanta. McKee, che era già famoso nei primi anni del 2000 per le sue composizioni originali, è diventato virale grazie alle sue cover per chitarra acustica su YouTube dove i suoi video hanno totalizzato centinaia di milioni di visualizzazioni, ispirando persone in tutto il mondo a suonare la chitarra fingerstyle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il chitarrista Andy McKee torna dopo 11 anni al Six Bars Jail

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