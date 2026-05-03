Il Sassuolo schianta il Milan | rossoneri ko al Mapei Stadium

Il Milan è stato sconfitto per 2-0 in trasferta contro il Sassuolo al Mapei Stadium. La squadra di casa ha controllato la partita e ha segnato entrambe le reti durante l'incontro. Il risultato ha determinato una vittoria per il Sassuolo e una sconfitta per il Milan.

Il Milan incassa una sconfitta pesantissima al Mapei Stadium, cedendo per 2-0 a un Sassuolo cinico e padrone del campo. In una domenica pomeriggio che doveva blindare la qualificazione alla prossima Champions League, gli uomini di Allegri crollano sotto i colpi di Berardi e Laurienté, traditi dall’ingenuità di Tomori che ha lasciato i suoi in inferiorità numerica già nel corso della prima frazione. La compagine neroverde, guidata da Fabio Grosso, si conferma ancora una volta la bête noire del club milanese, giocando con una spensieratezza agonistica che ha evidenziato le attuali fragilità della retroguardia ospite. Il match si sblocca già al quinto minuto quando una disattenzione di Jashari in fase di impostazione innesca la manovra corale dei padroni di face.🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Il Sassuolo schianta il Milan: rossoneri ko al Mapei Stadium MILAN-SASSUOLO 2-2: ALTRO DISASTRO ARBITRALE A SAN SIRO Notizie correlate Sassuolo-Milan di Serie A: la partita del ‘Mapei Stadium’ in diretta | LIVE NewsSiamo in attesa delle formazioni ufficiali della partita Sassuolo-Milan, 35esima giornata di Serie A. Sassuolo-Milan di Serie A 0-0: la partita del ‘Mapei Stadium’ in diretta | LIVE NewsDall'inviato al 'Mapei Stadium' di DAZN: grande sessione tiri per Nkunku, molto carico. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Allegri Prima obiettivo Champions, poi futuro. Sassuolo? Gara difficile; Sassuolo-Milan: dove vederla (tv e streaming), probabili formazioni, orario e classifica Serie A. Crollo Milan al Mapei! Un ottimo Sassuolo sfrutta l’uomo in più e vince 2-0Il Sassuolo supera il Milan per 2-0 al Mapei Stadium al termine di una partita indirizzata sin dai primi minuti. tuttonapoli.net Serie A, il Sassuolo fa lo scherzo al Milan: finisce 2-0 al MapeiBerardi e Laurienté lanciano il Sassuolo di Grosso in classifica. Si inguaia la corsa alla Champions per Max Allegri. siamolaroma.it Cosa è successo al Mapei Stadium facebook #SassuoloMilan di @SerieA: la partita del ‘Mapei Stadium’ in #diretta | #LIVE #News - #Calcio #SerieA #SerieAEniLive @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com