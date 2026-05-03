Il Sassuolo restituisce brio alla corsa Champions

Il Sassuolo ha vinto 2-0 contro il Milan al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Durante la partita, i rossoneri sono rimasti in dieci uomini a metà primo tempo a causa dell’espulsione di Tomori. Con questa vittoria, il Sassuolo si è piazzato all’ottavo posto in classifica, agganciando il Bologna. I rossoneri, invece, devono ora prestare attenzione alle squadre che li seguono in classifica per mantenere il loro posto in Champions League.

AGI - Il Sassuolo batte 2-0 il Milan al Mapei Stadium di Reggio Emilia e aggancia all'ottavo posto il Bologna mentre i rossoneri, rimasti in 10 a metà primo tempo per l' espulsione di Tomori, dovranno ora guardarsi alle spalle per difendere il piazzamento Champions. Per i neroverdi emiliani sono andati a segno Berardi al quinto minuto e Laurentiè al 47mo. Sulla partita ha pesato l'inferiorità numerica per il secondo giallo a Tomori al 24mo minuto. Il Sassuolo sblocca il parziale con il pallone perso nella propria trequarti da Jashari e girato da Thorstvedt a Laurientè, così per Berardi che col mancino a giro batte Maignan. Milan subito colpito e che poco dopo rischia di subire anche il raddoppio, sulla fuga di Nzola che impegna Maignan in tuffo.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Sassuolo restituisce brio alla corsa Champions Notizie correlate Juve Sassuolo 1-1: sgambetto dei neroverdi allo Stadium! Pinamonti risponde a Yildiz. Stop alla corsa Champions…di Andrea BargioneJuve Sassuolo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26... Leggi anche: Juventus-Sassuolo 1-1, Grosso ferma la corsa Champions di Spalletti