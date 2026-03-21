Juventus-Sassuolo 1-1 Grosso ferma la corsa Champions di Spalletti

Nella 30esima giornata di Serie A, la Juventus ha pareggiato 1-1 contro il Sassuolo all’Allianz Stadium. La partita si è conclusa con un risultato di parità, interrompendo la corsa alla Champions League di Spalletti. La gara si è disputata sabato 21 marzo e ha visto le due squadre affrontarsi nel match diurna del campionato italiano.

(Adnkronos) – Pareggia la Juventus. Oggi, sabato 21 marzo, i bianconeri sono stati fermati sull'1-1 dal Sassuolo all'Allianz Stadium nella 30esima giornata di Serie A. A decidere la partita i gol di Yildiz al 14' e di Pinamonti al 52', con Locatelli che nel finale sbaglia un calcio di rigore. Con questo pareggio Spalletti sale a 54 punti agganciando il quarto posto, ma ora il Como, impegnato domani in casa contro il Pisa, può andare a +3 mentre la Roma, di scena all'Olimpico contro il Lecce, può agganciare proprio i bianconeri in classifica. Il Sassuolo invece raggiunge il decimo posto a quota 39. Nella prossima giornata di Serie A, la Juventus ospiterà il Genoa mentre il Sassuolo sfiderà in casa il Cagliari. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Leggi anche: Sassuolo Juventus 0-3, gli uomini di Spalletti calano il tris e si rilanciano nella corsa Champions! Com’è andata Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Spalletti conferma Boga. Rivoluzione per GrossoJuventus e Sassuolo si affrontano all'Allianz Stadium per l'ultimo match del sabato della 30ª giornata di Serie A. POST SASSUOLO - JUVENTUS 0-3 | INTERVISTA LUCIANO SPALLETTI Aggiornamenti e notizie su Juventus Sassuolo 1 1 Grosso ferma la... Temi più discussi: Serie A | Juventus-Sassuolo | La partita; Serie A: Juventus-Sassuolo 1-1; Serie A Enilive | Gli highlights di Juventus-Sassuolo 1-1; Juve-Sassuolo 1-1, pagelle: Muric eroe neroverde. Locatelli sciagurato. Serie A,30° turno:Juventus-Sassuolo 1-1Juventus fermata 1-1 dal Sassuolo. Bianconeri quarti a 54 punti col Como impegnato col Pisa. Neroverdi a quota 39. Locatelli scalda subito Muric, Yildiz lo trafigge su invito di Conceiçao (14'). rainews.it Juventus-Sassuolo 1-1, gol e highlights: Pinamonti risponde a YildizAlla squadra di Spalletti non riesce il momentaneo sorpasso al quarto posto sul Como. La Juve impatta 1-1 con il Sassuolo allo Stadium. Bene nel primo tempo, i bianconeri passano in vantaggio con Yild ... sport.sky.it Juventus-Sassuolo, Spalletti a DAZN: "2-3 volevano battere il rigore. Champions C'è margine per rimontare" facebook La Juventus pareggia col Sassuolo, Milan a +9 sul quinto posto x.com