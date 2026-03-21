Juve Sassuolo 1-1 | sgambetto dei neroverdi allo Stadium! Pinamonti risponde a Yildiz Stop alla corsa Champions…

Nella partita valida per la 30ª giornata di Serie A, la Juventus ha pareggiato 1-1 contro il Sassuolo allo Stadium. Yildiz ha aperto le marcature per i bianconeri, mentre Pinamonti ha trovato il pareggio per gli ospiti. La gara si è conclusa con un risultato che interrompe la corsa della Juventus verso la zona Champions League. La cronaca, le azioni e la moviola sono state aggiornate in tempo reale.

di Andrea Bargione Juve Sassuolo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 202526. Questa sera allo Stadium va in scena la sfida tra Juventus e Sassuolo. Una partita che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, a caccia della qualificazione alla prossima Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Sassuolo 1-1: sintesi e moviola. Fine partita 94? AMMONITO LIPANI – Cartellino giallo ai danni di Lipani, fallo su Zhegrova. 6? di recupero 90? CAMBIO SASSUOLO – Fuori Berardi, dentro Doig. 89? MILIK VICINO AL GOL! – Occasionissima per la Juventus con Milik: palla in area di rigore per l’attaccante polacco che di testa impegna Muric. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Sassuolo 1-1: sgambetto dei neroverdi allo Stadium! Pinamonti risponde a Yildiz. Stop alla corsa Champions… Articoli correlati Telecronaca Sassuolo Juve: chi commenta la sfida di questa sera in programma tra neroverdi e bianconeri al Mapei Stadiumdi Redazione JuventusNews24Telecronaca Sassuolo Juve, la diretta della gara tra i neroverdi e i bianconeri di Luciano Spalletti affidata a Ricky... Juve Sassuolo 1-0 LIVE: inizia la ripresa allo Stadium!di Andrea BargioneJuve Sassuolo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juve Sassuolo Temi più discussi: Pronostico Juventus-Sassuolo quote 30ª giornata Serie A; Verso Juve-Sassuolo: Vlahovic sarà convocato e Thuram...; Juve-Sassuolo: formazioni ufficiali, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A; Serie A: focolaio di pertosse, il Sassuolo decimato contro la Juve. Passo falso della Juventus: 1-1 in casa contro il SassuoloLa cronaca del match valido per la 30ª giornata di Serie A. msn.com Juventus-Sassuolo 1-1, le pagelle: Conceicao ispirato (6,5). Bremer disorientato (5,5). Erroraccio Locatelli (5)La sfida Juventus-Sassuolo si risolve con un pareggio: 1-1. Apre le marcature Yildiz, ora a quota 11 gol stagionali. I neroverdi pareggiano con Pinamonti ad inizio ripresa. Nel finale in ... leggo.it Pagelle Juve Sassuolo I voti ai protagonisti del match facebook Buona #Juve contro il #Sassuolo: bianconeri avanti 1-0 al 45' con Yildiz x.com