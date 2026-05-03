Il sangue sulla statale 115 fa esplodere la rivolta contro gli azzardi dei monopattini

Un incidente avvenuto sulla statale 115, all'uscita dal Villaggio Mosè verso Palma di Montechiaro, ha attirato l'attenzione sulla questione dei monopattini. La presenza di sangue sul luogo ha scatenato reazioni tra i residenti, portando a un aumento delle proteste contro i comportamenti rischiosi di alcuni utenti di questi mezzi. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito sulla sicurezza e l'uso corretto dei monopattini elettrici nella zona.

Il mormorio sommesso è diventato grido collettivo. L’incidente sulla statale 115, all'uscita dal Villaggio Mosè verso Palma di Montechiaro, ha acceso i riflettori su una realtà che ha fatto tremare in tanti. Ha fatto tremare gli automobilisti che si sono ritrovati davanti, al buio, dei giovani.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Pd, l'elogio al Ramadan: il paragone che fa esplodere la rivoltaIl politicamente corretto, tanto caro alla sinistra illuminata e progressista, consiglierebbe di maneggiare la materia con cura, visto che Quaresima... La rivolta dei Vespri Siciliani 744 anni fa, Corleone ricorda la ribellione del popolo contro gli AngioiniA 744 anni dalla rivolta dei Vespri Siciliani, Corleone scende in piazza per ricordare uno degli eventi più significativi della storia dell’Isola. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Incidente stradale sulla Statale 106, sono due le vittime | Basilicata Notizie; Auto fuori strada sulla Statale 196: inutili i soccorsi per il conducente - L'Unione Sarda.it; Ruba un camion a Verrayes e muore mentre scappa dalla polizia; Statale 106 ionica-killer, sei le vittime da inizio anno sulla strada della morte. Auto fuori strada sulla Statale 196: inutili i soccorsi per il conducenteAncora sangue nelle strade della Sardegna. Verso l’una di notte un’auto é uscita di strada sulla statale 196 all’altezza del chilometro 14, a Villasor: purtroppo per il conducente non c’è stato niente ... unionesarda.it Sangue marcio - Antonio Manzini. Pietro e Massimo sono due bambini felici, fanno le cose che fanno tutti i bambini felici fino al 12 ottobre del 1976 giorno in cui il padre viene arrestato, la madre non non è in grado di affrontare la sitazione e si ritroveranno sen - facebook.com facebook "Abbiamo nutrito la nostra terra più con il sangue che con l'acqua, solo per impedire a Israele di occuparla". Una frase che credo dica tutto dell'eterno dramma del Paese dei Cedri. Beirut, Libano, servizio di @ZiaLulli1 - Lucia Goracci - per il #Tg3 x.com