la rivolta dei vespri siciliani 744 anni fa corleone ricorda la ribellione del popolo contro gli angioini

A 744 anni dalla rivolta dei Vespri Siciliani, Corleone organizza un evento pubblico per commemorare la ribellione del popolo contro le dominazioni angioine. La manifestazione coinvolge cittadini e rappresentanti istituzionali, che si riuniscono nel centro storico per celebrare questa importante pagina della storia locale. La giornata si svolge con cerimonie e interventi ufficiali, senza la presenza di figure politiche o storiche note.

A 744 anni dalla rivolta dei Vespri Siciliani, Corleone scende in piazza per ricordare uno degli eventi più significativi della storia dell’Isola. Questa mattina una manifestazione ha attraversato le vie storiche della città, con partenza alle 11 davanti la sede centrale dell’Istituto Don Colletto e arrivo in Piazza Garibaldi. Qui, dopo i saluti istituzionali e un breve racconto della rivolta, si è svolto un momento di intrattenimento musicale in lingua siciliana a cura del gruppo “Angelo Daddelli e i Picciotti”. La celebrazione rimanda a quando, nel 1282, il popolo siciliano si ribellò alla dominazione francese della Sicilia da parte degli Angioini. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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