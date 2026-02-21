Pd l' elogio al Ramadan | il paragone che fa esplodere la rivolta

Il Pd ha suscitato polemiche con un commento sul Ramadan, causando reazioni di sdegno tra alcuni esponenti. La critica si è concentrata sulla scelta di paragonare il mese sacro islamico a un evento storico, scatenando accuse di insensibilità. La discussione si è infiammata sui social, con utenti che hanno denunciato un’interpretazione superficiale e poco rispettosa delle tradizioni religiose. La vicenda ha acceso un dibattito acceso sulla sensibilità culturale in politica.

Il politicamente corretto, tanto caro alla sinistra illuminata e progressista, consiglierebbe di maneggiare la materia con cura, visto che Quaresima e Ramadan, per una rara coincidenza del calendario, vengono celebrate nello stesso periodo. Per i cristiani la data corrisponde al Mercoledì delle Ceneri e dura quaranta giorni. I musulmani iniziano il sacro mese del Ramadan, che coincide con l'avvistamento della luna crescente, il nono mese del calendario islamico, quindi il 18 febbraio. Un coincidenza di date dunque, ma che diventa un caso per la politica, visto che il Pd ha deciso di accomunare i due eventi, come se fossero sovrapponibili, con l'obiettivo di accattivarsi le simpatie della comunità islamica (230mila fedeli la stima ufficiale), pensando alle prossime comunali.