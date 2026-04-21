adamant scenari immutati ora deve vincere e sperare

Nel match disputato a Caserta, Adamant ha resistito con determinazione per trenta minuti prima di cedere negli ultimi 15 minuti alla Juve, che punta alla promozione in Serie A2. La squadra ha affrontato il confronto senza timori, ma alla fine il punteggio ha premiato le avversarie. La partita si è conclusa con la vittoria della Juve, lasciando Adamant con la necessità di puntare alla prossima occasione.

E’ stata un’Adamant caparbia e senza paura quella che ha retto l’urto per trenta minuti nel catino di Caserta, prima di crollare nell’ultima frazione sotto i colpi di una Juve candidata al salto di categoria e a un posto nella prossima A2. I biancazzurri, ancora una volta acciaccati, hanno giocato alla pari per gran parte del match, mettendo in difficoltà gli uomini di coach Lardo, bravi ad accelerare nel momento decisivo e a piazzare la zampata per portarsi a casa i due punti. Il +23 finale non rende merito a quello che Ferrara ha buttato sul parquet, uno scarto sicuramente esagerato ma che è la fotografia della differenza che esiste tra i due organici.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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