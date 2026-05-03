Il ribaltone meteo di maggio | in settimana violenta ondata di maltempo Il ruolo del cambiamento climatico

Nelle prossime ore, l’Italia sarà interessata da un fronte anticiclonico che porterà temperature fino a 25 gradi, prima di un nuovo peggioramento del tempo. A partire da metà settimana, infatti, si prevede un ritorno di condizioni di maltempo intenso, con piogge e temporali che interesseranno diverse regioni. Questo cambiamento climatico si inserisce in un quadro di variazioni meteorologiche frequenti e improvvise.

Milano, 3 maggio 2026 – Ancora 24-48 ore di anticiclone, con temperature in rialzo fino a 25 gradi, poi il maltempo tornerà a colpire l’Italia. Sarà una fase piuttosto turbolenta, sicuramente da tenere monitorata, avvisano gli esperti. La polveriera energetica. La porta atlantica aperta. Quando torna la pioggia. La mappa di 3bmeteo. La polveriera energetica. Cosa sta succendendo? IlMeteo.it spiega che in passato le perturbazioni primaverili trovavano un Mediterraneo relativamente fresco dopo l'inverno. Oggi, a causa del cambiamento climatico (derivante dall'aumento costante di CO2 antropica in atmosfera), la situazione è radicalmente cambiata: i nostri mari accumulano calore molto prima e con un'intensità maggiore, trasformandosi in una "polveriera" energetica.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il ribaltone meteo di maggio: in settimana violenta ondata di maltempo. Il ruolo del cambiamento climatico Notizie correlate Leggi anche: Le sfide del cambiamento climatico, una serata di dibattito con il professore del Cnr Antonello Pasini Meteo, il "ribaltone" di Maggio: dopo il sole, rischio alluvioni lampo e temporali: ecco dove in ToscanaFirenze, 2 maggio 2026 – Godiamoci queste ultime ore di sole e temperature dolci. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 25 aprile di sole, ma in arrivo ribaltone meteo: possibile svolta per 1 Maggio; Meteo, il ribaltone di maggio: dopo il sole, rischio alluvioni lampo e temporali: ecco dove in Toscana; Previsioni Meteo, il ribaltone meteo di Maggio: dal freddo invernale all’assedio dello scirocco, lunedì inizia un’altra storia. E il maltempo spaventa il Centro/Nord; Meteo: weekend di caldo estivo, ma ecco quando arriva il ribaltone gelido. Il ribaltone meteo di maggio: in settimana violenta ondata di maltempo. Il ruolo del cambiamento climaticoPoderosa perturbazione atlantica. Forti piogge in particolare tra martedì e mercoledì. Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio le regioni nel mirino. Cumuli di pi ... quotidiano.net Meteo in Toscana: cambia tutto, in arrivo pioggia e temporali. Ecco quandoDopo un weekend di 'quasi estate' sull'Italia, arriva il ribaltone meteo con il ritorno della pioggia. Da domani, lunedì 4 maggio 2026, ecco il cambiamento evidente. Merito o colpa di una poderosa per ... firenzepost.it Previsioni Meteo, il ribaltone meteo di Maggio: dal freddo invernale all'assedio dello scirocco, lunedì inizia un'altra storia. E il maltempo spaventa il Centro/Nord - facebook.com facebook Meteo, il "ribaltone" di maggio: dopo il sole, rischio alluvioni lampo e temporali: ecco dove in Toscana x.com