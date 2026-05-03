Il respiro del Pionta | memoria fragilità e liberazione

Il 3 maggio 2026, viene diffusa una nota da parte di Alternativa Comune riguardo al futuro del Pionta. La discussione si concentra sul valore storico e sui rischi di deterioramento dell’area, che rappresenta un luogo simbolico per la memoria locale. La comunicazione sottolinea l’importanza di preservare il sito, evidenziando le problematiche di fragilità e la necessità di interventi concreti di tutela e recupero.

Arezzo, 3 maggio 2026 – . Alternativa Comune interviene in una nota sul futuro del Pionta. «C'è un silenzio carico di vita che riposa all'ombra degli alberi del Pionta, un respiro che attende di essere ascoltato, una memoria che ci appartiene. Dove un tempo e forse ancora oggi, i cancelli chiudevano il mondo fuori e l'angoscia dentro, noi immaginiamo un museo della memoria dell'esperienza manicomiale, che non sia un freddo reliquiario, ma uno spazio vivo, aperto, dedicato alla nostra comune umanità. Partendo dall’importante archivio già esistente e affidato oggi...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il respiro del Pionta: memoria, fragilità e liberazione Notizie correlate Biella, la Liberazione tra memoria e tensioni: il monito del Sindaco? Cosa sapere Il sindaco Olivero interviene ai Giardini Zumaglini di Biella durante la celebrazione del 24 aprile. Leggi anche: Pamela Palomba e il respiro della memoria nella Chiesa di Gesù e Maria