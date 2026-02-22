Pamela Palomba e il respiro della memoria nella Chiesa di Gesù e Maria

Pamela Palomba ha dedicato un’intera vita alla conservazione della memoria, spinta dalla paura di dimenticare. La sua passione si manifesta attraverso iniziative culturali che coinvolgono la comunità locale, come mostre e incontri pubblici. In un quartiere storico di Napoli, Palomba ha promosso la tutela di antichi manoscritti e fotografie, rendendo tangibile il legame tra passato e presente. La sua opera rivela come il ricordo possa rafforzare l’identità collettiva e mantenere viva la storia.

di Fiorella Franchini Dimenticare è una sciagura, solo la memoria offre un riscatto dall'oblio. "La Chiesa di Gesù e Maria in Napoli. Una storia in frammenti" di Pamela Palomba – Editrice Domenicana Italiana, non è una semplice ricerca d'archivio, ma un atto di resistenza culturale. In una Napoli dove il patrimonio artistico spesso lotta tra lo splendore eterno e l'abbandono più crudo, la storia della Chiesa di Gesù e Maria emerge come un paradigma di ciò che siamo stati e di ciò che rischiamo di perdere. Il testo si muove con rigore scientifico tra le pieghe di una storiografia che, fino ad oggi, era apparsa frammentata e quasi rassegnata alla "diaspora" delle opere della chiesa.