Durante la cerimonia del 24 aprile nei Giardini Zumaglini di Biella, il sindaco ha preso la parola per ricordare la data della Liberazione. L’evento ha visto la partecipazione della comunità locale, con interventi e momenti di commemorazione. Nessuna altra informazione è stata comunicata riguardo al contenuto del discorso o alle eventuali tensioni presenti durante la cerimonia.

? Cosa sapere Il sindaco Olivero interviene ai Giardini Zumaglini di Biella durante la celebrazione del 24 aprile.. Le divergenze emerse sulla Resistenza sollevano il dibattito sulla tutela della memoria storica locale.. Ieri, nei Giardini Zumaglini di Biella, la memoria della Liberazione è stata celebrata con un momento di condivisione collettiva sui valori della democrazia e della libertà, nonostante il clima di tensione che ha accompagnato l’evento. La commemorazione, avvenuta in occasione del 24 aprile, ha la partecipazione dei cittadini riuniti nel cuore verde della città per onorare la storia locale. Tuttavia, l’atmosfera solenne è stata incrinata da alcune divergenze di opinione emerse durante le celebrazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biella, la Liberazione tra memoria e tensioni: il monito del Sindaco

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