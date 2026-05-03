Il Renate verso i playoff | Sarà battaglia con tutti

Il primo turno dei playoff di serie C si disputa tra pomeriggio e sera, con il Renate che seguirà le partite in televisione grazie al terzo posto conquistato in campionato all'ultima giornata. La squadra ha ottenuto il piazzamento in extremis, superando il Trento, che alle 20 sfiderà la Giana, e il Lecco, che entrerà in scena al secondo turno. La squadra si prepara a una sfida che promette di essere combattuta.

Si gioca tra pomeriggio e sera il primo turno dei playoff di serie C che il Renate guarderà alla tv grazie al terzo posto in campionato acciuffato in extremis proprio all’ultima giornata a spese del Trento (che alle 20 ospita la Giana) e del Lecco che entrerà in scena a partire dal secondo turno. Completano il programma di oggi il derby veneto delle 17.30 tra Cittadella e Arzignano Valchiampo e Lumezzane-Alcione (20). I nerazzurri giocheranno tra sette giorni, in trasferta, nella gara di andata del primo turno nazionale contro un’avversaria da stabilire, sorteggiata tra quelle che hanno superato la fase a gironi. Ora il ventaglio è ampio e imprevedibile quindi Foschi in questi giorni, oltre a concedere un paio di giorni di riposo (la squadra si è ritrovata mercoledì), ha badato più al lavoro fisico, tecnico e atletico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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