Renate in palio i playoff Prove di forza con Trento

Oggi si gioca una partita tra Trento e Renate, due squadre che si trovano in piena corsa per i playoff. La sfida mette di fronte la quarta e la quinta in classifica, separate da un solo punto. La loro posizione è molto vicina a quella della seconda, occupata da Brescia e Lecco, che oggi affrontano rispettivamente Dolomiti Bellunesi e Lumezzane. La partita rappresenta un passo importante nella corsa alla post season.

Prove tecniche di playoff questo pomeriggio fra Trento e Renate. Quarta contro quinta separate da appena un punto con nel mirino la seconda posizione occupata da Brescia e Lecco (oggi rispettivamente contro Dolomiti Bellunesi e Lumezzane), lì vicinissima. Chi vince questo pomeriggio (14.30, orario per tutte) al “ Briamasco “ può ancora nutrire speranze per il podio negli ultimi 90 minuti di stagione regolare il prossimo weekend, ma soprattutto metterà le mani almeno sul quarto posto che offre vantaggi nel tabellone dei playoff. Ma quello di oggi è anche lo scontro tra le due squadre che, oltre alla promossa Vicenza, han fatto più punti nel girone di ritorno (35 il Renate, 34 il Trento).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Renate, in palio i playoff. Prove di forza con Trento Notizie correlate Trento domina a Venezia 87-106: prova di forza e playoff sempre più vicini. Gli highlightsUna Dolomiti Energia Trentino autoritaria, brillante e concreta espugna il campo di Venezia con un netto 87-106, mandando un segnale forte e chiaro... Renate, momento magico. Tutta la forza dei numeriCosa c’è di meglio dei numeri per descrivere il momento di una squadra di calcio? Il Renate non perde da dieci giornate, nel girone di ritorno – sono... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sfida contro il Renate decisiva per il quarto posto: Squadra pronta e in salute; Lavori socialmente utili negli archivi di un Comune per il farmacista no vax di Renate; LIVE – Renate-Pro Vercelli 2-1: termine della partita; Pro Vercelli sconfitta 2-1 dal Renate. Renate, in palio i playoff. Prove di forza con TrentoCalcio Serie C, le due squadre più in forma distanziate di appena un punto. Quarta e quinta in classifica si giocano le ultime speranze in vista del podio. ilgiorno.it Renate nella tana del Ravenna: in palio il pass per le semifinaliDopo la coda polemica di Pro Vercelli-Renate, i nerazzurri scendono di nuovo in campo alle 18. Oggi a Ravenna c’è in palio il passaggio alle semifinali di Coppa Italia e il Renate si testa addirittura ... ilgiorno.it VERSO LE AMMINISTRATIVE DI MAGGIO | Prove di campo largo, civismo e (dis)continuità sono i nodi delle sfide di Castrovillari, San Giovanni in Fiore e Castrolibero facebook Bozza UE per far le prove di lockdown energetico. Telelavoro e taglio al riscaldamento. In pratica ci vogliono mettere in casa al freddo. Così poi ci ammaleremo e poi vorranno venderci un vaccino Basta con queste CRETINATE, venite con noi domani in Pia x.com