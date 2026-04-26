Niente playoff per l' Inter U23 il Brescia blinda il 2° posto Il Lecco crolla sorpasso Renate
L'Inter Under 23 non si qualifica ai playoff dopo la sconfitta contro il Brescia, che mantiene il secondo posto in classifica. Il Lecco subisce una sconfitta e viene superato dal Renate, che conquista un risultato positivo. Crespi segna il gol decisivo che permette alla squadra di Corini di ottenere la seconda vittoria consecutiva. I blucelesti cadono sul campo avversario, lasciando spazio alle posizioni di classifica.
Il Brescia blinda il secondo posto con il successo di Monza sull’Inter U23, che vede svanire il suo sogno playoff: risolve il solito Crespi (7 gol in 14 partite) e Corini vince così due partite di fila per la prima volta da febbraio (qui la classifica). Il Brescia inizierà la sua post season al secondo turno della fase nazionale, sperando di recuperare gli infortunati. Colpo di scena invece per il terzo posto: il Lecco crolla inaspettatamente sul campo della Pergolettese già salva e si fa superare dal Renate del grande ex Luciano Foschi (decisivo il gol di Delcarro per ribaltare la Pro Patria, già retrocessa). L’occasione di salire sul podio invece la spreca il Trento, frenato sullo 0-0 sul campo della Dolomiti Bellunesi.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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