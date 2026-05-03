Secondo quanto riportato da un quotidiano britannico, si sarebbe verificata una lite tra un’ex membro della famiglia reale e una nota direttrice di una rivista di moda. La causa dello scontro sarebbe legata a questioni di restituzione di oggetti e a un rifiuto di pagare, portando alla conclusione di un rapporto ormai interrotto tra le due parti. La notizia si è diffusa rapidamente attraverso vari siti di gossip online.

Il pettegolezzo corre veloce di sito in sito ma a lanciarlo è stato il solito Daily Mail, con la sua schiera di fonti. Stiamo parlando della presunta rottura di un’amicizia, quella tra la ex direttrice di Vogue Anna Wintour e Meghan Markle. Una fonte sostiene che l’inizio della fine del loro legame risalga al 2019, quando Meghan collaborò con l’allora direttore di British Vogue Edward Enninful per il numero “Forces for Change”. Insomma, vecchi rancori di cui si torna a parlare perché il nome di Wintour gira molto, essendo lagato a doppio filo al grande successo del capitolo 2 de Il Diavolo Veste Prada. Lei è Meryl Streep o Meryl Streep è lei? “Meghan ha scelto di schierarsi con Enninful, e questo ha fatto infuriare Anna.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il rapporto tra loro è chiuso per diversi motivi. Meghan Markle non vuole pagare e non restituisce le cose”: la lite tra l’ex reale e Anna Wintour

Did Kate Middleton Ignore Meghan Markle at the Queen’s Funeral The Truth Behind This Viral Moment

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