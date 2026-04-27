Accesa lite tra Geolier e Chiara Frattesi in lacrime l'influencer fa chiarezza sul loro rapporto
Recentemente sono stati visti insieme in un episodio che ha attirato l'attenzione dei testimoni. Durante un confronto acceso, Chiara Frattesi si sarebbe messa a piangere, secondo quanto riportato. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni riguardo alle motivazioni del litigio o alle conseguenze di questa discussione. Chiara Frattesi ha successivamente chiarito alcuni aspetti del loro rapporto, senza entrare in dettagli specifici.
Geolier e Chiara Frattesi sono stati avvistati durante un'accesa litigata, in cui secondo i gossip lei sarebbe scoppiata a piangere. Il settimanale parla di "vento di burrasca" tra loro, ma l'influencer ha rotto il silenzio su Instagram spiegando che non c'è nessun problema nel loro rapporto.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Dagli scatti del presunto litigio al repost che parla chiaro: Chiara Frattesi rilancia e conta i giorni con Geolier. Altro che rottura - facebook.com facebook