Accesa lite tra Geolier e Chiara Frattesi in lacrime l'influencer fa chiarezza sul loro rapporto

Da fanpage.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente sono stati visti insieme in un episodio che ha attirato l'attenzione dei testimoni. Durante un confronto acceso, Chiara Frattesi si sarebbe messa a piangere, secondo quanto riportato. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni riguardo alle motivazioni del litigio o alle conseguenze di questa discussione. Chiara Frattesi ha successivamente chiarito alcuni aspetti del loro rapporto, senza entrare in dettagli specifici.

Geolier e Chiara Frattesi sono stati avvistati durante un'accesa litigata, in cui secondo i gossip lei sarebbe scoppiata a piangere. Il settimanale parla di "vento di burrasca" tra loro, ma l'influencer ha rotto il silenzio su Instagram spiegando che non c'è nessun problema nel loro rapporto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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