Accesa lite tra Geolier e Chiara Frattesi in lacrime l'influencer fa chiarezza sul loro rapporto

Recentemente sono stati visti insieme in un episodio che ha attirato l'attenzione dei testimoni. Durante un confronto acceso, Chiara Frattesi si sarebbe messa a piangere, secondo quanto riportato. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni riguardo alle motivazioni del litigio o alle conseguenze di questa discussione. Chiara Frattesi ha successivamente chiarito alcuni aspetti del loro rapporto, senza entrare in dettagli specifici.