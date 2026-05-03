Nel bilancio preventivo dell’istituzione, si segnala un aumento di 5 milioni di euro nel budget annuale rispetto all’anno precedente. Tuttavia, questa cifra non copre completamente la diminuzione del valore reale della dotazione, causata dall’inflazione. La dotazione complessiva rimane di circa 235 milioni di euro, una cifra che rappresenta un calo rispetto al passato. La variazione viene considerata insufficiente a compensare la perdita di potere d’acquisto.

Nel bilancio preventivo dell’istituzione spunta un aumento di 5 milioni del budget annuale. Cifra, dicono, che equilibra solo «parzialmente la riduzione del valore reale della dotazione» a causa dell’inflazione. Duecentotrentacinque milioni possono bastare per far funzionare la macchina del Quirinale? A leggere il bilancio preventivo del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, si fa fatica. Si soffre. Per questo il budget del Colle è stato incrementato di 5 milioni «rispetto all’anno precedente, con importo complessivo che passerà» appunto «da 230 a 235 milioni di euro (+2,17%)», quando invece l’inflazione del 2025 e quella prevista per il 2026 - ovviamente prima che scoppiasse la guerra nel Golfo - era inferiore al 2%.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il Quirinale piange miseria: ci danno solo 235 milioni

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