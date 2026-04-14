Stellantis ha annunciato di aver deciso di uscire dalla joint venture Symbio, che si occupa di celle a combustibile a idrogeno, con un investimento di 235 milioni di euro. La decisione comporta la cessazione di tutte le attività legate a questa tecnologia all’interno del gruppo. La mossa segna un cambio di strategia per la casa automobilistica, che aveva precedentemente investito nel settore dell’idrogeno come possibile alternativa ai carburanti tradizionali.

Stellantis ha deciso di abbandonare definitivamente il comparto delle celle a combustibile, sottoscrivendo un accordo per uscire dalla joint venture Symbio. L’operazione, che punta alla chiusura formale entro il mese di maggio, prevede un esborso totale di 235 milioni di euro per permettere a Michelin e Forvia di assumere il controllo paritario della società. Il calcolo economico per il colosso automobilistico guidato da Filosa si divide in due componenti: una quota di 90 milioni di euro in contanti e la rinuncia a crediti per un valore di circa 145 milioni. Questa risoluzione appare meno onerosa rispetto alle aspettative iniziali dei soci, i quali avevano ipotizzato un danno complessivo vicino ai 400 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stellantis abbandona l’idrogeno: addio a Symbio con 235 milioni

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