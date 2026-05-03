Il Como si trova al quinto posto in classifica, a due punti dalla Juventus quarta e a un punto dalla Roma, entrambe con partite ancora da disputare. La squadra si avvia verso una fase decisiva della stagione, con la possibilità di conquistare un piazzamento europeo. Attualmente, il Como ha ottenuto un punto nell’ultima sfida contro il Napoli, mantenendo vivo il suo obiettivo di arrivare tra le prime quattro.

di Enrico Levrini COMO Il Como continua a sognare l’Europa: quinto posto, a -2 dalla Juventus quarta e a +1 dalla Roma (entrambe devono ancora giocare). Il pari contro il Napoli rallenta dunque la corsa, al termine di una partita spettacolare. Primo tempo dominato dai lariani, senza però infliggere il colpo del ko. Nella ripresa i partenopei sono usciti di rimessa, colpendo un palo con Lobotka e creando pericoli con Alisson Santos. Le squadre hanno paura a scoprirsi all’inizio. Nico Paz, al settimo, ruba palla e inventa un passaggio filtrante in area per Douvikas che scarta Milinkovic e tira, ma Rrahmani salva sulla linea. Paz è indiavolato, prende la sfera al limite dell’area comasca e corre palla al piede fino a quella del Napoli, per poi servire Diao sulla destra: come contro l’Inter, però, l’attaccante spara sul portiere.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il quarto posto rischia di scappare. Como, col Napoli solo un punticino

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