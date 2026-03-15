Il Como ribalta la Roma vince 2-1 e vola da solo al quarto posto

Il Como ha battuto la Roma 2-1 in una partita che ha visto Malen segnare su rigore, seguito da Doubikas e Diego Carlos che hanno contribuito con i gol decisivi. La squadra di casa ha così conquistato tre punti importanti, salendo al quarto posto in classifica. La gara si è giocata sul campo del Como, con entrambe le formazioni impegnate in un confronto intenso e combattuto.

Malen sblocca la gara su rigore, poi Doubikas e Diego Carlos regalano i 3 punti a Fabregas. COMO - Il Como vince 2-1 lo spareggio Champions contro la Roma e si prende il quarto posto in solitaria a 54 punti, uno in più della Juventus e tre in più proprio dei giallorossi, rimasti in 10 nel secondo tempo per il doppio giallo ai danni di Wesley. Decisive le reti di Douvikas e Diego Carlos che ribaltano l'iniziale gol di Malen (su rigore). La sintesi della partita sta nei numeri: ventidue i tiri del Como. Tre quelli della Roma, in emergenza offensiva con Soulé, Dybala, Dovbyk e Ferguson fuori dai giochi. La supremazia del Como è però in tutti i settori del campo, non solo in attacco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il Como ribalta la Roma, vince 2-1 e vola da solo al quarto posto Articoli correlati Leggi anche: Il Como ribalta la Roma nello scontro per la Champions: i lariani volano al quarto posto Leggi anche: Il Como strapazza il Pisa: vince 3-0, ora è in lotta per il quarto posto con Juventus e Roma Una selezione di notizie su Como ribalta Temi più discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Como, auto si ribalta in via Primo Maggio: la conducente trasportata in ospedale; Auto si ribalta in via I Maggio a Como: due donne coinvolte, una in ospedale; Auto si ribalta in via I Maggio a Como: due donne soccorse. Il Como vince 2-1 lo ‘spareggio’ Champions con la Roma: lariani quarti da soli, rosso dubbio per WesleyIl Como batte 2-1 una Roma ridotta in dieci uomini per l'espulsione di Wesley e si porta da sola al quarto posto in classifica, con un punto di vantaggio ... fanpage.it Il Como ribalta la Roma nello spareggio per il 4° posto: 2-1Giallorossi in vantaggio con un rigore di Malen, i lagunari rimontano nella ripresa con Douvikas e Diego Carlos: Roma sesta ... ilquotidianodellazio.it LIVE Il #Como ribalta la #Roma tra le polemiche, la #Juve resta a -1 dalla Champions: le dichiarazioni tinyurl.com/2e9df99b x.com LIVE Il Como ribalta la Roma tra le polemiche, la Juve resta a -1 dalla Champions: le dichiarazioni https://tinyurl.com/2e9df99b facebook