Il Como porta a casa un punto da Udine e rimane solo al quarto posto

Il Como torna con un punto dalla trasferta a Udine, mantenendo la quarta posizione in classifica. La partita si conclude senza reti, con entrambe le squadre che gestiscono il possesso senza creare molte occasioni pericolose. La gara si è svolta senza grandi emozioni, con poche azioni degne di nota e poco da segnalare dal punto di vista offensivo.

Partita senza gol e senza troppe emozioni. Entrambe le squadre in controllo e pochissime occasioni da gol. Il Como porta a casa un buon punto che gli consente di conservare il quarto posto in solitaria, a prescindere dal risultato della Juve con il Genoa, dopo la sconfitta della Roma ieri a Milano con l'Inter. Sarà proprio la capolista la prossima avversaria dei lariani al Sinigaglia. 52' Da Cunha recupera un pallone sulla trequarti, serve Douvikas che prova il tiro dal limite, blocca Okoye. 26' Azione prolungata dell'Udinese con Karlstrom che prova la botta dal limite, Diego Carlos salva con i piedi. ComoButez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Paz, Caqueret, Diao; Douvikas. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Il Como ribalta la Roma, vince 2-1 e vola da solo al quarto postoMalen sblocca la gara su rigore, poi Doubikas e Diego Carlos regalano i 3 punti a Fabregas.

È un Como da Champions: Roma rimontata, Fabregas sale al quarto posto da soloComo, 15 marzo 2026 – Fondamentale vittoria per il Como per 2-1 sulla Roma,che torna a scavalcare la Juventus, occupando il quarto posto valevole per...

Temi più discussi: La Roma vince 4-3 una spettacolare sfida con il Como e va a +9 sull’Inter, tris del Milan sul Sassuolo; Sfoglia la gallery del match!; Udinese - Como - Formazioni, statistiche e cronaca; Il Cesena spreca e paga gli errori: il Como passa 2-1.

Fiorentina, turnover con il Como: in porta c'è Christensen, un Primavera verso l'esordioCi avviciniamo a grandi passi alla sfida tra la Fiorentina e il Como, gara in programma questa sera al Franchi alle 21:00 che chiuderà il quadro degli Ottavi di Coppa Italia. Con i viola alle prese ... tuttomercatoweb.com

Morata e il consiglio a Nico Paz: Porta il Como in Europa e va' dove ti porta il cuoreIn un Como sempre più ispanofono non poteva mancare il capitano della Roja Alvaro Morata. L'attaccante è stato tra i grandi acquisti della squadra di Fabregas, arrivato dal Milan dopo l’esperienza in ... tuttomercatoweb.com

Per Pasqua e Pasquetta il lago di Como è una delle mete più gettonate. La crisi internazionale porta a scegliere il turismo di prossimità all’insegna della tranquillità, della natura e della buona cucina. #radiolombardia #noncifermiamomai #pasqua Articolo nei facebook

IL COMO RIBALTA LA ROMA 2-1 E SI PORTA AL 4°POSTO!I GIALLOROSSI PROTESTANO PER L’ERRORE DELL'ARBITRO x.com