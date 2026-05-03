Il punto sulle malattie rare tra medicina e solidarietà | genetisti psichiatri e logopedisti a confronto

Una serata dedicata alle malattie rare ha riunito professionisti di diversi ambiti, tra genetisti, psichiatri e logopedisti, in un evento organizzato da un interclub tra Rotaract e Rotary Club di Cesena. L’incontro, promosso sotto la guida di Carlotta Inguanta e Ombretta Sternini, ha coinvolto i partecipanti in una discussione ricca di approfondimenti e dati scientifici sulla condizione delle persone affette da queste patologie.

Per iniziativa di un interclub tra Rotaract Cesena (i giovani del Rotary fino al 35 anni) presieduto da Carlotta Inguanta, e il Rotary Club Cesena, che per l’annata in corso presieduta da Ombretta Sternini, si è tenuta una serata densa di spunti ed informazioni di divulgazione scientifica, che ha.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Telethon, sport e solidarietà per la ricerca sulle malattie rare. A Napoli torna la Walk of LifeDomenica 12 aprile Napoli ospiterà la XIII edizione della Walk of Life, l’iniziativa promossa da Fondazione Telethon a sostegno della ricerca... Leggi anche: Ricerca, al via il progetto "Micro_care" per la medicina personalizzata nelle malattie rare epigenetiche Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ipoparatiroidismo cronico: inizia una nuova era nel trattamento .:; Alti e bassi della medicina CRISPR secondo l’ultima analisi dell’IGI; 28 APRILE, GIORNATA MONDIALE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE SUL LAVORO: AZIENDA USL E S. ANNA IMPEGNATI NELLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E NELLA CURA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI; Gruppo Chiesi acquisisce KalVista: operazione da 1,9 miliardi di dollari sulle malattie rare. Il punto cieco dell'Europa sulle malattie renali rareAl centro della tavola rotonda, intitolata Una corsa contro il tempo: la sfida delle malattie renali rare in Europa, erano i nuovi dati del Barometro delle malattie renali rare di Sobi che mira a ... it.euronews.com Malattie rare: l'odissea dei 100mila con una patologia non diagnosticataNon si tratta di uno status che deriva da un'assenza, ma di una condizione vera e propria, che impatta sull'accesso alle terapie e sulla difficoltà di presa in carico ... ilsole24ore.com Sua Maestà: il Tagliamento! Punto panoramico Monte di Ragogna - facebook.com facebook Inter, scudetto a un punto: 75mila a San Siro, pronta location segreta per il brindisi. Lautaro vuole giocare x.com