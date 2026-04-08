Telethon sport e solidarietà per la ricerca sulle malattie rare A Napoli torna la Walk of Life

Domenica 12 aprile Napoli sarà teatro della XIII edizione della Walk of Life, un evento organizzato da Fondazione Telethon. La manifestazione ha lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca scientifica dedicata alle malattie genetiche rare. La giornata prevede attività sportive e momenti di solidarietà, coinvolgendo numerosi partecipanti provenienti dalla città e dai dintorni. L’iniziativa rappresenta un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica su queste patologie poco conosciute.

Domenica 12 aprile Napoli ospiterà la XIII edizione della Walk of Life, l’iniziativa promossa da Fondazione Telethon a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. L’evento è stato presentato nella Sala Pignatiello del Comune di Napoli e si conferma come uno degli appuntamenti più partecipati dedicati a sport e solidarietà. Partenza dalla Rotonda Diaz e doppio percorso. Il cuore della manifestazione sarà la Rotonda Diaz, da cui partiranno le attività della giornata. I partecipanti potranno scegliere tra una corsa competitiva e non competitiva di 9,9 chilometri e una passeggiata di 3 chilometri, pensata per coinvolgere un pubblico ampio, dalle famiglie agli sportivi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Presenti per il secondo anno al Villaggio Telethon Catania dal 30 Aprile al 3 Maggio 2026, Piazza Università, Catania. - facebook.com facebook

Dal 1° al 3 maggio, Fondazione Telethon scende in piazza per la campagna #ioperlei, dedicata alle mamme rare. “Lo faccio per mia figlia Aurora e per tanti altri bambini”. bit.ly/41abxBT x.com