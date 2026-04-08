Champions League i risultati dei quarti di finale | il PSG domina il Liverpool

Nella prima fase dei quarti di finale di UEFA Champions League, il PSG ha ottenuto una vittoria convincente contro il Liverpool, chiudendo la sfida con un risultato netto. Contestualmente, l'Atletico Madrid ha conquistato un successo importante in casa di un avversario. Le gare hanno visto due squadre mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali, con risultati che rafforzano la loro posizione nel torneo.

Milano, 8 aprile 2026 - Decisamente più netti i risultati di questi due quarti di finale di UEFA Champions League, con PSG e Atletico Madrid che mettono un mattone importante in ottica qualificazione alle semifinali. Un’unica direzione in entrambi i match, ma raggiunta in modi diversi: i parigini hanno dominato gli inglesi dall’inizio alla fine; nel derby spagnolo, invece, l’Atletico, in pieno stile Simeone, si è chiuso nel primo tempo sfruttando poi il proprio cinismo. Al Parco dei Principi, il Paris Saint-Germain prende il controllo del gioco fin dal calcio d’inizio: all’11’ Doué apre le danze, anche grazie a una deviazione di Gravenberch. La squadra di Luis Enrique va più volte vicina al raddoppio e lo trova nella ripresa con una magia di Kvaratskhelia: slalom da sinistra e conclusione vincente per il 2-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Champions League, i risultati dei quarti di finale: il PSG domina il Liverpool Leggi anche: Psg-Liverpool, andata quarti di finale Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Champions League, i risultati dei quarti di finale: il Bayern passa al BernabeuMilano, 7 aprile 2026 – I primi due quarti di finale d’andata di UEFA Champions League si chiudono con emozioni e verdetti ancora aperti. PSG vs LIVERPOOL - UEFA Champions League 2026 UCL Quarter Final | Full Match | Simulation PES Temi più discussi: Calcio UEFA Champions League: news, dirette live, streaming, risultati, classifica, marcatori, aggiornamenti e news in tempo reale; Real Madrid-Bayern Monaco, di Champions League, il risultato: 1-2. Sporting Lisbona-Arsenal: 0-1; Women’s Champions League – Risultati gare di ritorno dei quarti di finale; Real Madrid Bayern Monaco 1-2: gol e highlights Champions. Champions League, i risultati dei quarti di finale: il PSG domina il LiverpoolI francesi controllano la partita dall'inizio, quasi blindando l'accesso alle semifinali. L'Atletico Madrid sfrutta l'uomo in più e passa al Camp Nou contro il Barcellona ... sport.quotidiano.net Champions League: Barça ko in casa contro l’Atletico, Liverpool piegato a Parigi. I risultati finaliDue grandi sorprese segnano l’andata dei quarti di finale di Champions League. Al Camp Nou, l’Atlético Madrid espugna il campo dei padroni di casa blaugrana con un secco 2-0. Decisivo l’episodio dell’ ... ilovepalermocalcio.com Pierre Gasly era presente stasera nella gara di casa del Paris Saint German di Champions League, vinta 2-0 contro il Liverpool. #MemasGP #PierreGasly - facebook.com facebook Champions League, il punto sui quarti: il @PSG_inside domina contro il @LFC, l' @Atleti batte il @FCBarcelona x.com