Tablet racconti e tifo sugli spalti | così il progetto Adotta un nonno unisce due mondi

Siglato l'accordo tra l'Asd Frutteti e il centro sociale di via del Melo. Lo sport come ponte tra nipoti e nonni: "Vogliamo far crescere i nostri calciatori come cittadini consapevoli e sensibili" Non solo gol e schemi tattici, ma anche lezioni di vita e solidarietà. È stato presentato lunedì mattina, nella prestigiosa Sala degli Arazzi della residenza municipale, il progetto "Adotta un nonno", un’iniziativa che vede collaborare l'associazione sportiva dilettantistica Frutteti e il centro sociale "Il Melo". L’obiettivo è ambizioso quanto emozionante: creare un legame saldo tra i giovanissimi calciatori della squadra e i soci del centro, trasformando il campo da gioco e la sede sociale in luoghi di incontro tra generazioni diverse. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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