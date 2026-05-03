Il professor Noris Raffaelli, scomparso tredici anni fa, ha vissuto una carriera che ha attraversato il mondo dell'istruzione e quello della politica. Ha iniziato come docente e successivamente ha ricoperto il ruolo di preside, dimostrando un impegno costante nel settore scolastico. In aggiunta, ha avuto un’esperienza nel panorama politico, dove ha messo a frutto le competenze acquisite nel suo percorso professionale.

Sia nell’universo scolastico (prima come docente e poi preside) che in quello politico, il professor Noris Raffaelli – scomparso tredici anni fa – è stato un esempio. Da imitare. Per la preparazione, la competenza, l’empatia affabulatoria che sapeva creare quando spiegava, nelle aule del liceo scientifico ‘Barsanti e Matteucci’, storia e filosofia, coinvolgendo i ragazzi, mettendoli nelle condizione, con un confronto sereno, a riflettere, a capire, a scavare nelle pieghe delle vicende italiane e internazionali. E lo stesso metodo, lo aveva adottato quando era diventato preside del liceo classico ‘Giosué Carducci”: se a distanza di anni e anni, i suoi ex allievi lo ricordano con grande affetto (“le sue lezioni non erano mai banali”), vuol dire che ha lasciato una traccia importante.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il prof prestato alla politica

Military History Supremo Launch

Notizie correlate

Il dirigente regionale figlio di un boss e il manager della sanità prestato alla politica: chi sono Teresi e IacolinoIl primo è finito in carcere e negli anni ha gestito appalti milionari in tutta l'Isola.

Alex Karp. Il filosofo «prestato» alla Silicon Valley che teorizza l’alleanza tra Stato e industriaAlexander Karp è uno dei dirigenti tecnologici più singolari della sua generazione.

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Il prof prestato alla politica; Addio al professor Gian Franco Gensini, protagonista della cardiologia moderna.

Il prof prestato alla politicaSia nell’universo scolastico (prima come docente e poi preside) che in quello politico, il professor Noris Raffaelli – scomparso ... lanazione.it