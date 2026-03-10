Il dirigente regionale figlio di un boss e il manager della sanità prestato alla politica | chi sono Teresi e Iacolino

Nell'inchiesta della Procura di Palermo sono coinvolti il dirigente regionale Giancarlo Teresi, di 67 anni, e il manager della sanità Iacolino. La loro attività è al centro di un’indagine su un presunto sistema di tangenti collegato a appalti milionari in Sicilia. Teresi è noto per essere figlio di un boss, mentre Iacolino è stato prestato alla politica dalla sanità.

Il primo è finito in carcere e negli anni ha gestito appalti milionari in tutta l'Isola. Un ruolo chiave tanto che, nonostante potesse andare in pensione, ha potuto restare in servizio altri due anni. L'altro, indagato a piede libero, vicino al governatore Renato Schifani, ha una carriera divisa tra cariche apicali nelle Asp e l'Europarlamento Nell'inchiesta della Procura di Palermo su un presunto giro di mazzette finalizzato a favorire alcune aziende in relazione ad appalti milionari in tutta la Sicilia, figurano due nomi importanti, quelli del dirigente regionale Giancarlo Teresi, 67 anni, che al posto di andare in... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Mazzette e appalti per favorire i boss: arrestati un dirigente regionale e un imprenditore, indagato IacolinoIn manette finiscono il dipendente pubblico palermitano Giancarlo Teresi e Carmelo Vetro, già condannato per aver fatto parte della cosca di Favara.

Mazzette e appalti per favorire i boss: in carcere un dirigente regionale e un imprenditore, indagato IacolinoIn manette finiscono il dipendente pubblico palermitano Giancarlo Teresi e Carmelo Vetro, già condannato per aver fatto parte della cosca di Favara.

Tutto quello che riguarda Il dirigente regionale figlio di un...

Mafia,arresto dirigente Regione SiciliaAssieme al figlio del boss di Favara (Agrigento) Carmelo Vetro, in carcere il dirigente regionale Sicilia Giancarlo Teresi, accusato di aver fornito lavori a una società del mafioso in cambio di soldi ... rainews.it

Corruzione e mafia, indagato direttore del Policlinico di Messina IacolinoArresti in Sicilia per corruzione e legami con Cosa nostra: finiti in manette Giancarlo Teresi e Carmelo Vetro, indagato anche il manager Salvatore Iacolino. Sequestri e perquisizioni in corso tra Pal ... adnkronos.com