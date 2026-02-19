È stato arrestato l’ex principe Andrea del Regno Unito
L’ex principe Andrea del Regno Unito è stato arrestato ieri sera dalla polizia, probabilmente a causa delle sue connessioni con Jeffrey Epstein. Le forze dell’ordine hanno condotto l’intervento senza fornire dettagli ufficiali, alimentando le speculazioni. Andrea si trovava a casa sua a Windsor quando è stato portato via dagli agenti. La notizia ha subito fatto il giro dei media, creando un grande clamore. La sua posizione nel caso ha riacceso il dibattito pubblico sulla vicenda Epstein.
La polizia non ha specificato i motivi dell'arresto, ma probabilmente hanno a che fare con i rapporti che aveva con Jeffrey Epstein L’ex principe Andrea del Regno Unito è stato arrestato giovedì mattina. La polizia ha detto che è stato arrestato per «comportamenti illeciti in pubblico ufficio», senza entrare nel dettaglio. Nei giorni scorsi la polizia aveva fatto sapere che stava indagando su di lui per aver passato documenti governativi riservati al finanziere Jeffrey Epstein. L’ex principe Andrea del Regno Unito, fratello dell’attuale re Carlo III, era stato privato dei tolto i titoli reali per via dei suoi legami con Epstein, che nel 2019 morì suicida nel carcere di Manhattan dove era detenuto per le moltissime accuse ricevute per abusi e sfruttamento sessuale. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Caso Epstein, Regno Unito: ex principe Andrea lascia la Royal Lodge L’ex principe Andrea ha lasciato la Royal Lodge di Windsor prima del previsto.
Epstein Files, il principe Andrea Windsor-Mountbatten è stato arrestatoIl principe Andrea Windsor-Mountbatten è stato arrestato a Sandringham, sospettato di aver usato il suo ruolo pubblico per ottenere documenti riservati.
Elon Musk and Prince Andrew named in new Epstein files
Argomenti discussi: Inseguimento e arresto di un fuggitivo. Ferito un agente della Polizia Locale di Rho; ARRESTATO A RIMINI DALLA POLIZIA DI FRONTIERA LATITANTE PER OMICIDIO COMMESSO IN GRECIA: FERMATO SU UN VOLO PROVENIENTE DA TIRANA - Questura di Rimini | Polizia di Stato; L’affronto di Italia e Ungheria ai mandati di arresto della CPI: campanello d’allarme per l’UE; Dà una testata a una donna e la minaccia con un'ascia: arrestato il senzatetto che terrorizzava i vicini.
Epstein Files, il principe Andrea Windsor-Mountbatten è stato arrestatoAndrew Mountbatten-Windsor è stato arrestato nella sua residenza di Sandringham con l’accusa di abuso di potere in pubblico ufficio, nell’ambito di ... fanpage.it
Arrestato l'ex principe Andrea per gli Epstein files. Starmer: Nessuno è al di sopra della leggeClamoroso sviluppo dello scandalo nella casa reale britannica. La polizia è intervenuta stamattina nella tenuta di Sandringham. Re Carlo aveva dato piena ... huffingtonpost.it
Claude Monet, San Giorgio Maggiore al crepuscolo, 1908, olio su tela. National Museum of Wales, Cardiff, Regno Unito facebook
#Russia | Regno Unito, Svezia, Francia, Germania e Paesi Bassi ritengono che Alexei Navalny sia stato avvelenato con una tossina letale. bit.ly/4bXwXJa x.com