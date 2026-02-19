È stato arrestato l’ex principe Andrea del Regno Unito

L’ex principe Andrea del Regno Unito è stato arrestato ieri sera dalla polizia, probabilmente a causa delle sue connessioni con Jeffrey Epstein. Le forze dell’ordine hanno condotto l’intervento senza fornire dettagli ufficiali, alimentando le speculazioni. Andrea si trovava a casa sua a Windsor quando è stato portato via dagli agenti. La notizia ha subito fatto il giro dei media, creando un grande clamore. La sua posizione nel caso ha riacceso il dibattito pubblico sulla vicenda Epstein.

La polizia non ha specificato i motivi dell'arresto, ma probabilmente hanno a che fare con i rapporti che aveva con Jeffrey Epstein L’ex principe Andrea del Regno Unito è stato arrestato giovedì mattina. La polizia ha detto che è stato arrestato per «comportamenti illeciti in pubblico ufficio», senza entrare nel dettaglio. Nei giorni scorsi la polizia aveva fatto sapere che stava indagando su di lui per aver passato documenti governativi riservati al finanziere Jeffrey Epstein. L’ex principe Andrea del Regno Unito, fratello dell’attuale re Carlo III, era stato privato dei tolto i titoli reali per via dei suoi legami con Epstein, che nel 2019 morì suicida nel carcere di Manhattan dove era detenuto per le moltissime accuse ricevute per abusi e sfruttamento sessuale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Caso Epstein, Regno Unito: ex principe Andrea lascia la Royal Lodge L’ex principe Andrea ha lasciato la Royal Lodge di Windsor prima del previsto.

Epstein Files, il principe Andrea Windsor-Mountbatten è stato arrestatoIl principe Andrea Windsor-Mountbatten è stato arrestato a Sandringham, sospettato di aver usato il suo ruolo pubblico per ottenere documenti riservati.

