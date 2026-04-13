Il Principe William ha ottenuto un guadagno superiore a 2,5 milioni di sterline vendendo un ex carcere situato a Dartmoor, nel Ducato di Cornovaglia. L’edificio, un tempo gestito dal re, è stato messo in vendita e ha generato questa somma. La struttura, ormai dismessa, si trova in una zona di campagna e il valore della transazione è stato reso pubblico.

Tra queste, una delle più sorprendenti e meno note è la prigione, oggi dismessa, di HMP Dartmoor, che Williams ha concesso in locazione al Ministero della Giustizia a partire da dicembre 2023. Una mossa imprenditoriale azzeccatissima, che secondo il Sunday Times porta nelle tasche dell’erede al trono circa 1,5 milioni di sterline all'anno. Ciò significa che in circa 20 mesi il guadagno è stato di oltre 2,5 milioni di sterline. La rendita arriva nonostante il carcere nel Devon sia inutilizzato dal luglio 2024, quando è stato chiuso dopo che nelle celle dei detenuti sono stati rilevati alti livelli di radon, un gas tossico presente in natura e collegato al cancro ai polmoni.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il Principe William ha guadagnato oltre 2,5 milioni di sterline da una prigione abbandonata

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