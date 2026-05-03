Il Primo Maggio si è svolto nel quartiere industriale di Prato, dove molte aziende cinesi sono presenti. Alcuni studenti cinesi si sono uniti alle attività dei Sudd Cobas, un sindacato di base. Tra le ragioni del loro coinvolgimento ci sono anche motivi di sostegno a una rappresentante politica locale. La giornata ha visto diverse iniziative e presenze sul territorio, con attenzione alle questioni del lavoro e delle associazioni.

Prato, 3 maggio 2026 – Il Primo Maggio, per molte delle aziende cinesi incastonate nel Macrolotto, è solo il giorno che sta tra il 30 aprile e il 2 maggio. Si lavora come tutti gli altri giorni. A dare l’unica scossa, in particolare davanti alle aziende di via Gora del Pero, ci ha pensato il corteo organizzato dai Sudd Cobas l’1 Maggio, diventata una nuova occasione per ribadire l’importanza della battaglia per i diritti e contro lo sfruttamento. Questa volta il messaggio è arrivato anche in cinese. Tra i tanti operai pachistani e tra i gilet gialli e arancioni dei sindacalisti, c’era anche Cristina (il suo nome cinese è Ruomeng), l’operaia cinese che qualche giorno fa ha scioperato contro un licenziamento ingiusto e per i diritti che non le erano mai stati riconosciuti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Primo Maggio al Macrolotto Uno. Studenti cinesi con i Sudd Cobas: “Qui anche per sostenere Cristina”

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