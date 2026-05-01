Carburanti proroga del taglio alle accise | diesel stabile benzina più cara dal 1° maggio

Il governo ha approvato una proroga di 21 giorni del taglio alle accise sui carburanti, con il via libera del consiglio dei ministri. Da maggio, l’aliquota ridotta si applicherà anche ai carburanti, con un incremento dei prezzi della benzina, mentre il prezzo del diesel si manterrà stabile. La misura ha effetto fino al 21 maggio, e tra le novità si prevede un aumento più consistente dello sconto per la benzina.

Il governo ha prorogato per altri 21 giorni il taglio alle accise sui carburanti. La misura ha ottenuto il via libera dal consiglio dei ministri, ma come anticipato nei giorni scorsi dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni a partire dal 1° maggio lo sconto sarà più sostanzioso per il.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Caro-carburanti, oggi Consiglio dei ministri su proroga del taglio delle accise su benzina e dieselIl nuovo decreto carburanti arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, convocato alle 9 a Palazzo Chigi, in un momento cruciale per il... Carburanti: prorogate le accise, benzina più cara e diesel bloccato?? Cosa sapere Il governo prorroga di 21 giorni il taglio delle accise sui carburanti dal 1° maggio. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Taglio delle accise carburanti: possibili 15 giorni di proroga e più sconto sul gasolio | Quattroruote.it; Carburanti, se salta taglio accise diesel italiano il più caro in Ue; Caro benzina, il governo proroga il taglio sulle accise per 21 giorni: 20 centesimi sul gasolio, 5 sulla benzina; Taglio accise carburanti: possibile proroga di 15 giorni e sconto extra su gasolio. Proroga taglio accise carburanti forse più breve e mirata al gasolio. Le novitàGiorgia Meloni annuncia la proroga del taglio accise carburanti oltre il 1° maggio. Lo sconto non sarà più uguale per tutti: previsto un aiuto maggiore per il gasolio. Scopri le ipotesi. money.it Taglio delle accise sui carburanti, via libera alla proroga: ecco i nuovi prezziTaglio delle accise sui carburanti: proroga selettiva tra benzina e diesel per contenere i prezzi e gestire l’impatto sui conti pubblici. Ecco la decisione del governo Meloni. notizie.it #PianoCasa e proroga del taglio delle #accise sui carburanti: le mosse del governo innescate dal rallentamento dell'economia europea - facebook.com facebook Il governo ha prorogato la riduzione delle accise sui carburanti. La misura è stata introdotta con l’intenzione di contenere il rialzo dei prezzi, ma ha come conseguenza quella di favorire il consumo di un bene che scarseggia. E non è l'unico problema: x.com