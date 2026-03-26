A Recale si intensifica lo scontro tra il sindaco e il presidente del consiglio comunale riguardo alla doppia convocazione dell’assemblea consiliare per approvare una variazione di bilancio. Il presidente del consiglio ha dichiarato che il sindaco ha commesso un errore, mentre il sindaco stessa ha commentato la situazione senza ulteriori dettagli sulla vicenda. La questione ha attirato l’attenzione dell’intera comunità locale.

Mingione si è rivolto alla Prefettura: "Non si tratta di una questione personale o politica, ma di un tema che attiene al corretto funzionamento delle istituzioni. Porfidia ha sbagliato, basta ammetterlo e porvi rimedio" Mingione si è trovato costretto a chiedere un parere di legittimità alla Prefettura e, nel frattempo, ha diffidato il sindaco a procedere all’annullamento in autotutela degli atti adottati. Al centro della vicenda le modalità di convocazione della seduta. Dalle comunicazioni ufficiali emerge che il presidente abbia avviato la procedura di convocazioni, non trovandosi, contrariamente a quanto ha asserito Porfidia, in una posizione di impedimento o di assenza. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Doppia convocazione del Consiglio, il presidente: "Il sindaco ha commesso un errore"

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