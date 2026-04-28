Ex Ilva | il Tar blocca il sindaco la centrale resta in funzione

Il Tribunale amministrativo di Lecce ha deciso di sospendere l’ordinanza emessa dal sindaco che aveva disposto la chiusura della centrale dell’ex Ilva. La decisione riguarda la richiesta di blocco dell’ordinanza impugnata, mantenendo quindi in funzione l’impianto. La questione riguarda aspetti legati alla tutela ambientale e alle competenze comunali, senza che siano ancora definiti eventuali provvedimenti futuri.

? Cosa sapere Il Tar di Lecce sospende l'ordinanza del sindaco Bitetti contro la centrale dell'ex Ilva.. L'impianto Adi Energia resta operativo evitando la chiusura prevista per il 13 maggio.. Il Tar di Lecce ha sospeso il provvedimento del sindaco Bitetti che avrebbe dovuto bloccare la centrale elettrica dell’ex Ilva, accogliendo il ricorso presentato dai legali di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria il 24 aprile scorso. La decisione cautelare impedisce l’attuazione dell’ordinanza del 14 aprile, che imponeva alla società Adi Energia srl la chiusura dell’impianto entro 30 giorni. La sfida tra salute pubblica e gestione industriale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ex Ilva: il Tar blocca il sindaco, la centrale resta in funzione Notizie correlate Ex Ilva, Tar Lecce sospende ordinanza sindaco Taranto su stop a centrale termoelettrica(Adnkronos) – Su ricorso del rappresentante legale di Adi Energia Srl in As, il Tar di Lecce sospende l'ordinanza del sindaco di Taranto, Piero... Ex Ilva, il sindaco di Taranto ordina la sospensione della centrale termoelettricaIl sindaco di Taranto, Pietro Bitetti, ha firmato un'ordinanza che dispone la sospensione dell'esercizio della centrale termoelettrica dell'ex Ilva,... Tutti gli aggiornamenti Ex Ilva, il Tar blocca lo stop alla centrale termolettrica: impianto resta operativoIl Tar di Lecce sospende l’ordinanza del sindaco Bitetti, in attesa della decisione nel merito Un nuovo passaggio giudiziario modifica lo scenario della vicenda legata alla centrale termoelettrica al ... studio100.it Ex Ilva, il TAR sospende lo stop alla centrale di TarantoIl TAR di Lecce ha sospeso in via cautelare l’ordinanza del sindaco di Taranto, Piero Bitetti, che imponeva ad Acciaierie d’Italia Energia lo stop della centrale termoelettrica entro 30 giorni. L’impi ... trmtv.it