Timberwolves ai Playoff | la sfida decisiva per il terzo posto

I Minnesota Timberwolves si preparano alla partita finale della stagione regolare, cercando di assicurarsi un posto tra le prime sei della Western Conference. La squadra ha bisogno di una vittoria per mantenere la posizione e garantirsi l’accesso ai playoff. La sfida rappresenta un momento chiave, visto che il risultato influenzerà le squadre che si qualificheranno alla post-season. La partita si gioca in un clima di tensione e attesa tra tifosi e giocatori.

I Minnesota Timberwolves si trovano a un bivio decisivo mentre la stagione regolare volge al termine, con l’obiettivo di blindare una posizione tra le prime sei teste di serie della Western Conference. Dopo il recente passo falso di Phoenix contro Orlando, il numero di vittorie necessarie per evitare il torneo di play-in è sceso a tre, con manovre che rimangono possibili anche per il terzo posto, qualora i Los Angeles Lakers dovessero subire un tracollo nel finale. Con i playoff all’orizzonte tra circa due settimane e mezzo, la questione del posizionamento lascia spazio a un interrogativo tattico fondamentale: chi sarà l’ostacolo più temibile per la squadra guidata da Anthony Edwards al primo turno? Lo scenario dei potenziali avversari tra Houston, Los Angeles e Denver. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Timberwolves ai Playoff: la sfida decisiva per il terzo posto Cisterna Volley ai playoff quinto posto: la sfida ai quarti con MilanoSi parte sabato 4 aprile con la prima gara in trasferta; gara-2 al palazzetto di viale delle Provincie quattro giorni dopo; eventuale gara-3 sempre a... Trento sfida il tabù di Tortona: sfida decisiva per i playoffLa Dolomiti Energia Trentino si prepara a una trasferta di altissimo profilo domenica 13 aprile alle ore 18, quando affronterà la Bertram Derthona... Argomenti più discussi: Chi può battere i Timberwolves al primo turno?; Nba: Houston e Durant negano a Phoenix l'accesso diretto ai playoff; Orlando Magic - Minnesota Timberwolves 132:120; BM NBA TIME / Il recap della notte: gli Houston Rockets collezionano la settima vittoria consecutiva sul campo dei Suns - di Matteo Parma. Il cammino della Dea: Dortmund o Olympiacos ai playoff, poi Arsenal o Bayern. Le schede delle avversarieL'Atalanta perde l'ultima partita della prima fase contro l'Union Saint-Gilloise e dovrà affrontare i playoff per guadagnarsi l'accesso agli ottavi (qui la classifica finale). Un girone che era ... gazzetta.it LeBron James (28+6+12 con 10/16 al tiro e 2 recuperi) domina contro i Suns. Con una W sui Jazz e una sconfitta dei Nuggets con gli Spurs, i Lakers saliranno al terzo posto nella WC e affronteranno i Timberwolves. Altrimenti, resteranno quarti e sfideranno x.com Timberwolves vs Thunder - facebook.com facebook