Ravenna sfida decisiva a Pesaro | il terzo posto punta ai playoff

Il Ravenna si appresta a sfidare il Vis Pesaro in una partita fondamentale per la corsa ai playoff. La sfida si svolgerà a Pesaro e sarà decisiva per le posizioni in classifica. Entrambe le squadre cercano punti per migliorare la propria posizione e avvicinarsi alla zona playoff. La partita rappresenta un momento importante per il percorso stagionale di entrambe le formazioni.

Il Ravenna si prepara a affrontare la sfida decisiva contro il Vis Pesaro in un momento cruciale per le ambizioni della squadra romagnola. Il match, valido per la penultima giornata del girone B di serie C, vedrà i giallorossi di Mandorlini impegnati nel tentativo di consolidare la propria posizione in classifica prima dell’ultimo turno stagionale. La strategia di Mandorlini e l’obiettivo playoff. Per i romagnoli, questa partita rappresenta l’ultimo vero impegno calcistico della stagione regolare, dato che la domenica successiva il club sarà impegnato nel turno di riposo previsto dal calendario. La situazione in classifica vede il gruppo guidato da Mandorlini posizionato al terzo posto con un totale di 73 punti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ravenna, sfida decisiva a Pesaro: il terzo posto punta ai playoff Notizie correlate Timberwolves ai Playoff: la sfida decisiva per il terzo postoI Minnesota Timberwolves si trovano a un bivio decisivo mentre la stagione regolare volge al termine, con l’obiettivo di blindare una posizione tra... Leggi anche: Il Ravenna non si ferma: Di Marco decide la sfida con Pesaro, il sogno continua ai playoff Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Volley A2 playoff, gara-2 senza storia: la Consar Ravenna cade ad Aversa, domenica la sfida decisiva al De Andrè; Consar Ravenna, tutto in gara3. La sfida del 19 aprile vale il pass per la semifinale; VOLLEY: Consar al tappeto ad Aversa, serie sull’1-1; Spinello carica la Domotek:pronti per la sfida decisiva. Ravenna-Vis Pesaro 1-0: Di Marco decide al 93’Diretta Ravenna-Vis Pesaro di Sabato 18 aprile 2026: decisiva una rete di Di Marco nel recupero, chiusa la regular season al terzo posto assoluto della Serie C con 73 punti ... calciomagazine.net Il Ravenna non si ferma: Di Marco decide la sfida con Pesaro, il sogno continua ai playoffUltimo impegno di campionato per i romagnoli che domenica riposeranno. Grazie al terzo posto inizieranno la corsa alla B ... ravennatoday.it In Italia, alcune città come Venezia, Napoli, Ravenna e Cagliari rischiano di finire sott’acqua. La mappa completa e le zone più minacciate dal cambiamento climatico - facebook.com facebook #Ravenna #Teatro "Anton Cechov" (21:00) #FREETIME x.com