Il portiere del Manchester United Altay Bayindir ha notato mentre filmava l’uscita di Vode

Il portiere del Manchester United, Altay Bayindir, ha registrato con la telecamera l’uscita di Vode dall’Old Trafford. Nel frattempo, il sito inglese riferisce che lo sgombero estivo dello stadio è ufficialmente iniziato, con le immagini che mostrano le prime partenze. La fase di sgombero sembra essere in corso e le telecamere stanno già documentando le operazioni di rimozione.

Sito inglese: L’attesissimo sgombero estivo dell’Old Trafford è ufficialmente iniziato e sembra che le telecamere stiano già riprendendo la primissima partenza. Mentre i tifosi del Manchester United stanno aggiornando disperatamente la loro cronologia per notizie su obiettivi di successo a centrocampo o rinforzi difensivi principali, il primo giocatore a fare le valigie saldamente è rimasto seduto tranquillamente in panchina per tutta la stagione. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Secondo un sorprendente rapporto di The Sun, il portiere di riserva Altay Bayindir sta attualmente girando il suo video ufficiale d’addio in vista di un’uscita estiva garantita.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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