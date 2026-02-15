Miro Tabanelli si impegna al massimo nella gara di Big Air maschile alle Olimpiadi, sperando di conquistare un posto in finale dopo aver sfidato avversari agguerriti. La competizione è intensa e il nostro atleta punta tutto sulle ultime mosse per migliorare il punteggio. Nel frattempo, la finlandese Elisa Syrja termina la qualificazione con un punteggio di 85, chiudendo la fase concludendo la sessione di oggi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.16 Il finlandese Elisa Syrja chiude la qualificazione con 85.75 e il suo totale di 164.50 ed attualmente 12°, quindi molto al limite. 21.14 L’americana Troy Podmilsak chiude la qualificazione con una run-3 con un errore. Chiude con 174.00 punti, vedremo se basterà per la qualificazione. 21.13 Lo svizzero Ragettli, già eliminato, conclude la run-3 con lo score di 82.00. 21.13 L’austriaco Svancer esagera nella run-3, avendo comunque la consapevolezza di avere un punteggio che lo mette in una condizione di vantaggio. 21.12 Tabanelli ha chiuso 20° dopo la run-2, costretto a giocarsi il tutto per tutto nella run-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Freestyle, Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA: Miro Tabanelli si gioca il tutto per tutto per essere in finale

Miro Tabanelli gareggia oggi nel Big Air maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, spinto dal desiderio di conquistare un posto in finale.

Miro Tabanelli gareggia in diretta nel Big Air maschile alle Olimpiadi, tentando di qualificarsi per la finale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.