LIVE Freestyle Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA | Miro Tabanelli si gioca il tutto per tutto per essere in finale
Miro Tabanelli si impegna al massimo nella gara di Big Air maschile alle Olimpiadi, sperando di conquistare un posto in finale dopo aver sfidato avversari agguerriti. La competizione è intensa e il nostro atleta punta tutto sulle ultime mosse per migliorare il punteggio. Nel frattempo, la finlandese Elisa Syrja termina la qualificazione con un punteggio di 85, chiudendo la fase concludendo la sessione di oggi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.16 Il finlandese Elisa Syrja chiude la qualificazione con 85.75 e il suo totale di 164.50 ed attualmente 12°, quindi molto al limite. 21.14 L’americana Troy Podmilsak chiude la qualificazione con una run-3 con un errore. Chiude con 174.00 punti, vedremo se basterà per la qualificazione. 21.13 Lo svizzero Ragettli, già eliminato, conclude la run-3 con lo score di 82.00. 21.13 L’austriaco Svancer esagera nella run-3, avendo comunque la consapevolezza di avere un punteggio che lo mette in una condizione di vantaggio. 21.12 Tabanelli ha chiuso 20° dopo la run-2, costretto a giocarsi il tutto per tutto nella run-3. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Freestyle, Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA: Miro Tabanelli insegue la finale
Miro Tabanelli gareggia oggi nel Big Air maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, spinto dal desiderio di conquistare un posto in finale.
LIVE Freestyle, Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA: Miro Tabanelli a caccia del pass per la finale. Si comincia alle 19.30
Miro Tabanelli gareggia in diretta nel Big Air maschile alle Olimpiadi, tentando di qualificarsi per la finale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LIVE Freestyle, Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: Flora Tabanelli e Maria Gasslitter volano in finale!; Ian Matteoli in finale alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: programma, orario, quando gareggia, dove vedere in diretta tv e streaming · Snowboard Big air oggi; Big air da Coira e competenze engadinesi dietro il park di Livigno; Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris.
LIVE Freestyle, Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA: Miro Tabanelli sbaglia la seconda run, qualificazione in salitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.54 E' il momento del canadese Evan McEachran che, sbagliato il primo salto, va in cerca di un punteggio alto. oasport.it
LIVE Freestyle, Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: Flora Tabanelli e Maria Gasslitter volano in finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.53 Grazie per averci seguito, Amici di OA Sport. Un buon proseguimento di serata! 21.51 Questa la classifica ... oasport.it
PIÙ FORTE DEL DOLORE Azzurre scatenate nelle qualificazioni femminili del big air di sci acrobatico! Avanzano sia Flora Tabanelli, che corre con una lesione al crociato del ginocchio destro, sia Maria Gasslitter! Quando si è campionesse, l’agonismo x.com
TABANELLI E GASSLITTER IN FINALEEE Flora compie un’impresa e si qualifica in finale nel Big Air 100 giorni dopo la lesione al ginocchio di 100 giorni che ha rischiato di compromettere la partecipazione alla prima Olimpiade della sua vita! C’è gioia a facebook