Manchester City-Arsenal domenica 19 aprile 2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici Arteta si gioca tutto contro il suo maestro

Domenica 19 aprile 2026 alle 17:30 si svolge la partita tra Manchester City e Arsenal. La sfida rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, con l’Arsenal che cerca di interrompere un digiuno di vittorie di oltre due decenni. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono state pubblicate, mentre gli addetti ai lavori si concentrano sui pronostici e sulle mosse tattiche. La partita mette in palio punti fondamentali per la corsa allo scudetto.

A un certo sembrava fatta per l’Arsenal, che già pregustava di tornare a vincere un campionato dopo 22 anni di attesa. Secondo i bookmaker i londinesi sono ancora favoriti nelle quote antepost ma ora il Manchester City si è portato a -6 con una partita da recuperare, contro il Crystal Palace, la cui data non. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Manchester City-Arsenal (domenica 19 aprile 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Arteta si gioca tutto contro il suo maestro Notizie correlate Manchester City-Arsenal (domenica 19 aprile 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronosticiA un certo sembrava fatta per l’Arsenal, che già pregustava di tornare a vincere un campionato dopo 22 anni di attesa. Chelsea-Manchester City (domenica 12 aprile 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronosticiChelsea e Manchester City si sono qualificati per le semifinali di FA Cup, dove però non si affronteranno direttamente, con i Blues che hanno messo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: City-Arsenal è come una finale: domenica spettacolo su Sky; Dove vedere Manchester City-Arsenal in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Manchester City-Arsenal, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Calcio in tv: Manchester City-Arsenal. Manchester City Arsenal è come una finale: domenica spettacolo su Sky Sport. VIDEOLeggi su Sky Sport l'articolo Manchester City Arsenal è come una finale: domenica spettacolo su Sky Sport. VIDEO ... sport.sky.it Il Manchester City di Guardiola si gioca la Premier nella sfida con l'Arsenal: Se perdiamo è finitaLa clamorosa rimonta del Manchester City passa dallo scontro diretto con l'Arsenal, in programma domenica alle 17.30. La squadra di Pep Guardiola. tuttomercatoweb.com A ranar Lahadi, manyan kungiyoyin wallon afa na Ingila, Manchester City da Arsenal, za su fafata a wata muhimmiyar wasa da ka iya zama mai tasiri wajen tantance wanda zai lashe kofin Premier League. Wannan wasa mai cike da tarihi da gasa mai zafi facebook Estero: Manchester City-Arsenal decide la Premier, al Bayern serve una vittoria per il titolo x.com