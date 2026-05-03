Il ponte sul Cesano riapre due mesi prima Ora il piano per la nuova illuminazione a Led

Il ponte sul fiume è stato riaperto al traffico con due mesi di anticipo rispetto ai tempi stabiliti. Ora si stanno definendo i dettagli per l’installazione della nuova illuminazione a Led, che dovrebbe migliorare la visibilità e la sicurezza dell’infrastruttura. La chiusura, durata circa due mesi, aveva coinvolto lavori di riparazione e messa in sicurezza, con le opere che sono state concluse prima del previsto.

E’ stato riaperto al traffico con due mesi d’anticipo rispetto al cronoprogramma il ponte sul fiume Cesano lungo la strada provinciale 141 ‘Circonvallazione Pergola’, inibito alla circolazione a inizio febbraio per consentire la realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione e messa in sicurezza. I quali avrebbero dovuto protrarsi per 5 mesi e che invece si sono conclusi in 3. Quello in oggetto è un viadotto decisamente importante, posto sulla principale strada d’accesso alla città, alto diverse decine di metri. L’intervento (eseguito dalla Provincia) ha riguardato opere strutturali essenziali per la sicurezza – si legge in una nota...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ponte sul Cesano riapre due mesi prima. Ora il piano per la nuova illuminazione a Led Notizie correlate Pergola, il ponte sul Cesano chiude per 5 mesiDa domani, per 5 mesi, rimarrà chiuso al traffico di tutte le categorie di veicoli e ai pedoni il ponte sul Cesano lungo la strada Provinciale 141... Maiori: un milione di euro per la nuova illuminazione a ledIl Comune di Maiori ha portato a termine la riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica cittadina. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il ponte sul Cesano riapre due mesi prima. Ora il piano per la nuova illuminazione a Led; Francoletti: A Cesano manca la segnaletica sull’asfalto nel tratto a senso unico sulla Strada Terza; Pedemontana, ulteriori 5 milioni per le compensazioni viabilistiche; Marche, il termometro fino a 28° poi fresco, piogge e schiarite Ecco le previsioni per il Primo maggio. Cesano, ruggine sul ponte: Ma non è a rischioPonte ciclopedonale sul fiume Cesano, l’assessore Francesco Baldelli rassicura: ‘Nessun problema strutturale’. Lo scorso settembre, alcuni pedoni e ciclisti che attraversano il ponte, avevano notato ... ilrestodelcarlino.it Pergola, il ponte sul Cesano chiude per 5 mesiDa domani, per 5 mesi, rimarrà chiuso al traffico di tutte le categorie di veicoli e ai pedoni il ponte sul Cesano lungo la strada Provinciale 141 ‘Circonvallazione Pergola’, al km 1+100 (foto). Un ... ilrestodelcarlino.it Un regalo per la Cesano di domani: tanti nuovi alberi C’è un proverbio che dice: “Il momento migliore per piantare un albero era vent’anni fa. Il secondo momento migliore è adesso”. È con questo spirito che portiamo avanti il lavoro di incremento del ve - facebook.com facebook