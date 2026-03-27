Il Comune di Maiori ha concluso i lavori di riqualificazione della rete di illuminazione pubblica, sostituendo le vecchie luci con un sistema a led. L'intervento ha comportato un investimento di un milione di euro, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica e l'illuminazione delle strade della città. La nuova installazione si estende su diverse aree del territorio comunale.

Il Comune di Maiori ha portato a termine la riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica cittadina. L'intervento, finanziato con circa 980mila euro di fondi Fsc della Regione Campania, ha previsto la sostituzione dei vecchi punti luce con sistemi a led per abbattere i consumi, mettere in sicurezza i supporti e predisporre l'infrastruttura tecnologica per la futura smart city. I lavori hanno interessato le aree ad alta frequentazione turistica, tra cui il lungomare e corso Reginna, includendo la realizzazione ex novo dell'impianto in via Castello. Oltre all'installazione di lampade direzionali a basso impatto ambientale per la tutela della flora e della fauna notturna, l'operazione ha compreso la rimozione dei pali deteriorati dell'illuminazione urbana e artistica. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Maiori: un milione di euro per la nuova illuminazione a led

Articoli correlati

Leggi anche: Altidona, 640mila euro per nuova illuminazione: Led, sicurezza e risparmio energetico al via nel borgo marchigiano.

La pista ciclabile, i nuovi parcheggi e l’illuminazione a ledVia Galileo Galilei e via Crocefisso a Vimercate sono al centro di un ambizioso progetto di riqualificazione urbana, avviato oggi, lunedì 16 febbraio...

Approfondimenti e contenuti su Maiori un milione di euro per la nuova...

Argomenti discussi: Supercar, raduno a Maiori domenica 22 marzo - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online.

A Maiori l'illuminazione pubblica è sostenibile: ecco i lampioni a ledInvestimento da quasi un milione di euro con i fondi FSC della Regione Campania ... msn.com

Maiori, nuova illuminazione pubblica a LED: più efficienza e minori consumiIl Comune di Maiori ha completato un intervento di riqualificazione dell'illuminazione pubblica, con un investimento complessivo di circa 980mila euro finanziato attraverso fondi FSC della Regione Cam ... ilvescovado.it