Pergola il ponte sul Cesano chiude per 5 mesi
Da domani, il ponte sul Cesano a Pergola chiude al traffico per cinque mesi. Nessun veicolo, nessun pedone potrà attraversarlo, mentre si lavora per sistemarlo. La strada Provinciale 141 ‘Circonvallazione Pergola’ rimane chiusa al traffico da un giorno.
Da domani, per 5 mesi, rimarrà chiuso al traffico di tutte le categorie di veicoli e ai pedoni il ponte sul Cesano lungo la strada Provinciale 141 ‘Circonvallazione Pergola’, al km 1+100 (foto). Un viadotto importante e alto alcune decine di metri, che porta da via Kennedy al centro della città. Il percorso alternativo preferenziale è stato individuato nelle strade comunali via XX Settembre, via Don Minzoni e via Marconi. La chiusura, stabilita con ordinanza dalla Provincia di Pesaro e Urbino si rende necessaria per l’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione e messa in sicurezza del ponte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
