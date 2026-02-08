Da domani, il ponte sul Cesano a Pergola chiude al traffico per cinque mesi. Nessun veicolo, nessun pedone potrà attraversarlo, mentre si lavora per sistemarlo. La strada Provinciale 141 ‘Circonvallazione Pergola’ rimane chiusa al traffico da un giorno.

Da domani, per 5 mesi, rimarrà chiuso al traffico di tutte le categorie di veicoli e ai pedoni il ponte sul Cesano lungo la strada Provinciale 141 ‘Circonvallazione Pergola’, al km 1+100 (foto). Un viadotto importante e alto alcune decine di metri, che porta da via Kennedy al centro della città. Il percorso alternativo preferenziale è stato individuato nelle strade comunali via XX Settembre, via Don Minzoni e via Marconi. La chiusura, stabilita con ordinanza dalla Provincia di Pesaro e Urbino si rende necessaria per l’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione e messa in sicurezza del ponte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pergola, il ponte sul Cesano chiude per 5 mesi

Approfondimenti su Pergola Ponte

La chiusura del viadotto di Pagliare ai camion rappresenta un ulteriore segnale di difficoltà nella viabilità tra Marche e Abruzzo.

Il ponte di Brivio sarà chiuso da aprile per lavori di manutenzione, con conseguenti ripercussioni sul traffico a Cisano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Pergola Ponte

Argomenti discussi: Pergola, il ponte sul Cesano chiude per 5 mesi; Incendio a Ponte dell'Elce a Viterbo, fiamme nel giardino di una casa partite da un fungo riscaldante.

Pergola, il ponte sul Cesano chiude per 5 mesiStop al traffico sulla Provinciale 141 per lavori di messa in sicurezza. Ecco i percorsi alternativi per il centro. msn.com

Firenze Ponte vecchio - deliziosa pergola e veranda sul fiume facebook