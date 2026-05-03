Il Ponte di Tiberio chiude per il restauro Ma da fine mese sarà di nuovo accessibile

Il Ponte di Tiberio sarà temporaneamente chiuso al pubblico per consentire lavori di pulitura e restauro. L’intervento, che coinvolgerà la struttura di uno dei monumenti più rappresentativi di Rimini romana, prenderà il via domani e durerà fino alla fine del mese. Alla conclusione dei lavori, il ponte sarà riaperto e di nuovo accessibile ai visitatori.

Parte la ’cura’ per il Ponte di Tiberio. Inizierà domani l’intervento di pulitura e restauro di uno dei monumenti simbolo della Rimini romana. Un intervento che consentirà di "valorizzare la bellezza di uno tra i principali patrimoni storici e culturali riminesi e che si completerà con il progetto di riqualificazione dell’illuminazione, già in corso di realizzazione", sottolinea in una nota il Comune. Che ha stanziato circa 900mila euro per i lavori. Per consentire il montaggio del ponteggio propedeutico al cantiere, il ponte sarà chiuso temporaneamente in due fasi: da domani fino alla serata di venerdì 15 maggio e poi da mercoledì 20 fino a venerdì 29.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Ponte di Tiberio chiude per il restauro. Ma da fine mese sarà di nuovo accessibile Notizie correlate Parte il restauro del ponte di Tiberio: "Pronto per fine anno". Ecco le nuove luciInizieranno domani i lavori di pulitura e restauro del ponte di Tiberio, il bimillenario monumento simbolo di Rimini. Pulizia e restauro per il simbolo di Rimini, il Ponte di Tiberio chiude per i lavori di maquillageInizieranno lunedì 4 maggio i lavori di pulitura e restauro del Ponte di Tiberio, il bimillenario monumento simbolo della città. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Al via i lavori al Ponte di Tiberio: da lunedì scatta la chiusura temporanea del bimillenario monumento; Parte il restauro del ponte di Tiberio: Pronto per fine anno. Ecco le nuove luci; Pulizia e restauro per il simbolo di Rimini, il Ponte di Tiberio chiude per i lavori di maquillage; Rimini, lavori al Ponte di Tiberio: ecco quando sarà chiuso in maggio. Parte il restauro del ponte di Tiberio: Pronto per fine anno. Ecco le nuove luciInizieranno domani i lavori di pulitura e restauro del ponte di Tiberio, il bimillenario monumento simbolo di Rimini. L’intervento, ... ilrestodelcarlino.it Il Ponte di Tiberio chiude per il restauro. Ma da fine mese sarà di nuovo accessibileParte la ’cura’ per il Ponte di Tiberio. Inizierà domani l’intervento di pulitura e restauro di uno dei monumenti ... msn.com Rimini, Ponte di Tiberio: via ai lavori lunedì 4 maggio - facebook.com facebook Chiusura del monumento per l'allestimento del cantiere di restauro #Rimini #Attualita x.com