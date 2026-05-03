Nel XVI secolo, un poeta di Benevento si oppose all’Inquisizione romana, mettendo a rischio la propria libertà. Recentemente sono stati resi pubblici i verbali degli interrogatori condotti dal tribunale vaticano, che rivelano dettagli sulla sua resistenza e sulle accuse mosse contro di lui. Questi documenti offrono uno sguardo diretto sulle modalità di indagine e sulle accuse rivolte al poeta, senza interpretazioni o commenti aggiuntivi.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un poeta beneventano a sfidare l'Inquisizione romana?. Quali segreti nascondono i verbali vaticani sugli interrogatori di Nicolò Franco?. Chi erano i personaggi che frequentavano il mondo libertino del protagonista?. Perché le lettere familiari rivelano la vera natura dell'irregolare?.? In Breve Presentazione il 5 maggio 2026 con i docenti Canfora, Palumbo e Pinto.. Ricerca basata su verbali vaticani e lettere private del poeta beneventano.. Contesto rinascimentale segnato dallo scontro tra spirituali e intransigenti nella Chiesa.. Il volume include riferimenti a Pietro Aretino e al mondo libertino dell'epoca.. Martedì 5 maggio alle ore 17.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il poeta contro l’Inquisizione: la storia di un irregolare del ‘500

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