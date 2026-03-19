L’Inquisizione contro Becciu è stata respinta, e io ho sostenuto questa posizione da solo. Oggi esulto per questa decisione. La domanda che si pongono ora riguarda il comportamento di Papa Leone XIV: deporrà dalla croce il cittadino vaticano, prima ancora che cardinale, Angelo Becciu. Alle 18, Becciu era stato mostrato come il ladrone cattivo, esposto pubblicamente.

E adesso che si fa? Che farà Papa Leone XIV? Deporrà dalla croce il cittadino vaticano, prima ancora che cardinale, Angelo Becciu? Era stato inchiodato ed esposto al mondo nella parte del ladrone cattivo, alle 18.30 di giovedì 24 settembre 2020, accusato di aver rubato i soldi che il Papa aveva destinato ai poveri. Testuale. Inoltre avrebbe sperperato l'obolo di San Pietro in affari da bandito. Sono passati cinque anni e sei mesi da allora, ed ecco che martedì, la Corte d'Appello ha annullato questo Golgota fasullo, ingiusto, annullando non solo la sentenza ma anche il rinvio a giudizio: tutto. Solo l'assoluzione per alcune imputazioni è stata confermata definitivamente (tra cui udite, udite, nessuno l'ha mai scritto quella per truffa relativa al famoso Palazzo di Londra di Sloane Avenue). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Inquisizione contro Becciu è sconfitta. Io l’ho difeso (in solitaria) e oggi esulto

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