A Rimini si disputa il play-in, con la squadra che deve vincere contro Livorno per accedere ai quarti di finale. La sfida determina anche l’avversaria in vista dei quarti, che sarà contro Pesaro. La partita rappresenta un passaggio decisivo per entrambe le squadre, con il risultato che influenzerà il loro cammino nel torneo. La posta in gioco è alta, e la partita si presenta come un appuntamento cruciale per il prosieguo della competizione.

Win or go home, direbbero gli americani. Vinci o vai a casa, si traduce alla lettera sui nostri lidi. È la prima gara senza domani per la stagione della Dole Rimini, che nel play-in con Livorno si gioca la possibilità di accedere ai quarti playoff dove troverebbe Pesaro. E allora dentro tutto quello che la squadra può dare in questo momento. Dall’altra parte una Libertas che arriva da una partita dominata con Milano e chiusa a 102 punti segnati. L’ultimo scontro diretto è datato 25 gennaio e al Flaminio finì 77-109. Oggi (ore 19) si ritrovano due squadre cambiate, perché Rimini si è assestata con un’altra combinazione di stranieri e ha smaltito i tanti infortuni, mentre Livorno ha aggiunto anche Lombardi dopo aver inserito Penna a dicembre.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il play-in di Rimini. Deve battere Livorno per conquistare i quarti: in palio la sfida a Pesaro

Notizie correlate

Leggi anche: Us Città di Fasano, torna la sfida contro Francavilla: in palio punti pesanti per play-off

Pesaro all’assalto della Serie A1: sfida decisiva a Livorno? Cosa sapere Livorno ospita domenica 26 aprile la sfida tra Libertas Livorno e Victoria Pesaro.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Basket, Scafati festeggia al Flaminio il ritorno in serie A. Per la Dole il destino passa dallo spareggio play-in; Il play-in di Rimini. Deve battere Livorno per conquistare i quarti: in palio la sfida a Pesaro; La Serie A2 su RaiSport HD: domenica 26 diretta di Dole Rimini-Givova Scafati. Alle 18:00. Anche su Rai Play; Serie A2, il tabellone completo: Play-In, Playoff e Playout.

Play-in A2: Dole Rimini-Libertas Livorno, la vigilia di Luise e DenegriTempo di play-in per la Dole Basket Rimini. Domenica (3 maggio), con palla a due alle 19:00, tra le mura del palasport Flaminio, si gioca la partita secca contro la Bi.Emme Service Libertas Livorno. newsrimini.it

Play-In Serie A2 Old Wild West – Tutto sul secondo turno di domenicaCALENDARIODomenica 3 maggio sono in programma le due gare di secondo turno Play-In di Serie A2 Old Wild West 2026: Avellino Basket-JuVi Cremona e RBR ... basketinside.com

sei di Rimini se ... ® - facebook.com facebook

Achille Lauro invita la fan raggirata al concerto a Rimini #achillelauro x.com