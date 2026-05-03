Il parcheggio di Chiancamasitto è gratuito il Tar dà ragione al Comune | Nessuno può pretendere il pagamento

Il Tribunale amministrativo ha stabilito che il parcheggio situato alla spiaggia di Chiancamasitto, di proprietà comunale, deve rimanere gratuito. La decisione conferma che nessun utente può richiedere il pagamento per l’accesso a questa area. La questione era stata sollevata in seguito a richieste di contributi per l’utilizzo del parcheggio, ma il tribunale ha respinto tali pretese, rafforzando la gestione pubblica dello spazio.

“L’area a parcheggio gratuito della spiaggia Chiancamasitto è di proprietà comunale e nessuno può pretendere il pagamento”. A comunicarlo ai cittadini e ai turisti è l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Monte Sant’Angelo, Giovanni Vergura, col conforto di una recente sentenza del.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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