Ex Sacci altro capitolo Il Tar dà ragione al Comune

Il Tar ha respinto il ricorso di Marino Fa Mercato Spa contro l’ordinanza del Comune di Bibbiena, che ordina il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi nell’area ex Sacci. La decisione deriva dalla necessità di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, dopo che l’azienda aveva contestato le misure adottate. La questione riguarda la gestione dei materiali pericolosi lasciati nell’area industriale da oltre un anno. La disputa rimane aperta.

BIBBIENA Un anno fa, la Marino Fa Mercato Spa si trovò a dover fronteggiare una nuova ordinanza del Comune di Bibbiena, con la quale veniva ordinato il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi presenti nell'area dell' ex cementificio Sacci di Corsalone. L'ordinanza, che seguiva un lungo iter legale e amministrativo, ha visto recentemente il suo epilogo con la sentenza del Tribunale Amministrativo della Toscana, che ha respinto il ricorso presentato dalla società. Quella dell'ex cementificio è una vicenda complessa, che affonda le sue radici nei primi anni 2000. L'area, di proprietà della Marino Fa Mercato Spa dal 2003, è stata sin da subito caratterizzata da rilevanti problematiche ambientali.

